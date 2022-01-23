名檢侯寬仁接法醫研究所所長

名檢侯寬仁。（資料照）

2022/01/23 05:30

法務部公布高階主管人事異動

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部昨天發布高階主管人事異動，廉政署主任秘書馮成獲拔擢升任廉政署副署長，廉政署北部地區調查組組長王以文升任法務部參事兼部長室主任，高檢署檢察官簡美慧接廉政署主秘，廉政署副署長侯寬仁任法醫研究所所長。

此波人事調整，將併同預計接掌法務部綜合規劃司的王文德、法制司的黃玉垣、保護司的毛有增、調升高檢署主任檢察官後調最高檢察署（訴訟組）辦事的林麗瑩，均於本月二十六日完成新職交接。

請繼續往下閱讀...

廉政署副署長侯寬仁因為即將歸建檢察體系，高層有鑑於其擔任副署長期間稱職，擔任機關副首長襄助各項署務順利推動，另曾擔任一、二審檢察官，對於重大死亡災難相關單位的整合及因應措施，亦具備相關專業及經驗，所以借調其擔任懸缺已久的法醫研究所所長一職。

廉政署主秘馮成升副署長

馮成擔任主任秘書期間，分別兼任過廉政署中調組長及北調組長，對於聯繫及協助重大弊案偵辦，經驗充足，處理行政事務與各機關協調，也溝通無礙，深獲各級行政部門或司法警察機關信賴，因此調升為副署長。

廉政署北調組組長王以文，是首屆輪調上二審歷練的檢察官（三專生），也是首位輪調二審一年後自願提前回任一審擔任桃園地檢署檢察官，兼辦審查中心案件審查及分流業務，後來派駐北調組組長一職，帶領廉政人員辦理貪瀆案件；高層考量其行政與辦案經驗豐富，調派法務部參事兼部長室主任。

簡美慧也歸建高檢署，高層考量她曾協助行政院及法務部間業務聯繫、傳達及分工協助，包括法務部所提重要修正法案的溝通協調、故將其調升派駐廉政署主秘新職，以充實其不同歷練，培養全方位檢察領導人才。簡留下的借調行政院外交國防法務處辦事一職，由台北地檢署檢察官林黛利接任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法