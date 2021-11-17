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    涉勾結徵信業者洩個資 北市刑事小隊長聲押

    涉勾結徵信業者洩個資，北市刑事小隊長聲押示意圖。（資料照）

    涉勾結徵信業者洩個資，北市刑事小隊長聲押示意圖。（資料照）

    2021/11/17 05:30

    〔記者劉慶侯、錢利忠／台北報導〕前年時任台北市警信義分局的王姓刑事偵查佐，涉嫌與徵信業者勾結，利用警政知識聯網機會查閱他人個資，事後遭到民眾檢舉調職南港分局；案經台北市警局政風室與警政署政風室蒐證，昨天對王員和徵信業者進行搜索，詢後移送台北地檢署，檢察官複訊後建請聲押禁見。

    據了解，這是屏東地檢署八月間偵辦一宗仙人跳案件時，發現高雄市五名刑事偵查佐涉嫌與徵信業者勾結，洩露民眾個人資料後，警政署通令全國清查有無類似情況，台北市警局政風室展開蒐證。

    台北市警局發現，南港分局王姓警員任職信義分局期間，也涉嫌洩密給徵信業者；檢警昨天搜索王員、徵信業者住處及辦公處，詢後送辦。

    台北市警局表示，北市刑警大隊去年偵辦一起刑案時，發現某徵信業者的手機通訊紀錄，有許多民眾個資訊息，疑與不肖員警勾結，經報請檢察指揮偵辦，逐步鎖定王員涉案。

    當時政風單位未掌握確切罪證，五十一歲的王姓偵查小隊長，因此由信義分局偵查隊被調往南港分局偵查隊。但經政風室接續偵蒐，查出王員任職信義分局期間，用警政知識聯網查民眾個資，然後洩漏給徵信業者，有涉犯洩密罪及違反個人資料保護法等嫌疑。

    警政署與北市警政風室昨日持搜索票，搜索王員及徵信業者住地及辦公處，全案移送台北地檢署偵辦後，持續釐清有無涉及貪瀆情事。

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