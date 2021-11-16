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    全台關站避風頭 1天百億賭金急凍

    瑪莎拉蒂惡煞幕後博弈集團的許姓主嫌夫妻檔等5人，被警方逮捕到案。（記者許國楨翻攝）

    瑪莎拉蒂惡煞幕後博弈集團的許姓主嫌夫妻檔等5人，被警方逮捕到案。（記者許國楨翻攝）

    2021/11/16 05:30

    博弈主抓狂：海神3煞到底誰家小弟?

    〔記者許國楨、姚岳宏／綜合報導〕台中「瑪莎拉蒂（海神）惡煞」暴打大學生案引起公憤，連警政署長也撂狠話，有類似案子要了解嫌犯背後關係，以組織犯罪防制條例嚴辦，影響所及，除主嫌張敦量投資的賭博網站被抄，全台博弈主最近也紛紛關站避風頭。有組頭說，全台博弈網站一天下注金額就破百億，這樣下去流失的金額慘重，無怪乎有具分量的博弈主抓狂急問「誰家小弟」？但據了解，因波及層面太廣，目前還沒有人跳出來承認。

    與北部知名博弈集團合作

    事 涉龐大利益沒人敢認

    針對瑪莎拉蒂惡煞案，警政署長陳家欽上週到南部頒發破案獎金時曾撂下狠話，一個一個打、一個一個抓，有類似的案子要了解嫌犯背後的關係，以組織犯罪嚴辦，用意就在斷絕金流，遏止背後勢力撐腰持續坐大。因此，在瑪莎拉蒂三惡煞被拘提到案後，警方將主嫌張敦量投資的「二五八○」博弈網站查抄，昨天逮捕該博弈網站主嫌許裕煒夫妻檔等五人。

    儘管「二五八○」屬小型博弈網站，但檢警查出「二五八○」與北部某知名且超大型的博弈集團，有上下游的合作連結關係，而一向敏感度過人的這個行業，當早已聞到這股「山雨欲來風滿樓」的肅殺氣氛，為免被掃到颱風尾，不是紛紛改名就是關站，或要求員工最近別到營運處所，暫時避風頭。

    而此舉影響的地下金融層面到底有多廣？一名組頭分析，以台北、台中及高雄三大都會來說，每天包括六合彩及運動賽事等相關下注金額，各佔約二十億左右，若加上全台其他縣市，每天起碼超過百億的下注金額，而金雞母頓時無法下蛋，當然讓這些博弈主氣的直跳腳，直言一個小咖的博弈網站竟然禍連全台，四處透過管道急問「誰家小弟，請嚴加約束好嗎」？但因事涉龐大的利益糾葛，據悉目前仍無人敢跳出來承認。

    警政署昨則強調，查緝網路賭博犯罪是警方重點工作，主要是網路賭博經常是幫派金流來源，將持續要求各警察機關統合分析已查獲的網路賭博案件，向上溯源組頭、資金提供者，向下追查賭客，並針對不法利得報請扣押沒收，阻斷相關金流，以有效杜絕網路簽賭歪風。

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