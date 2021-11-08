小情侶全裸陳屍摩鐵 2神秘訪客擁144包毒

高雄汽旅情侶雙屍命案，警方逮捕當晚到訪的柯姓男子、蔡姓女子。 （記者黃良傑翻攝）

2021/11/08 05:30

〔記者黃良傑、許麗娟／高雄報導〕高雄前日驚傳一對洪姓男子與黃姓女子年輕情侶檔全裸陳屍汽車旅館，檢警昨相驗釐清死因，初步未發現二人有致命外傷，將進一步解剖複驗外，並追查曾開車到汽旅見過洪男二分鐘的柯男和蔡女，也在車上查獲共一百四十四包的毒咖啡包及Ｋ他命，懷疑二人販毒、供毒給這對情侶。

相會二分鐘稱還錢

疑供毒給身亡情侶

警方查出前天凌晨二時許，柯姓男子曾開車載蔡姓女子進汽旅找死者洪男，檢警追到柯男和蔡女，二人稱只是訪友並還錢，停留時間僅兩分鐘即離去，並沒有和洪男、黃女起衝突，也否認販毒、供毒。

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檢警正進一步釐清案情，並向上追查毒品來源，不過，因現場警方查獲大批Ｋ他命、毒咖啡包，不排除可能因吸毒過量身亡，將比對現場汽旅內遺留毒品和柯男車上毒品有無關連。

據了解，洪男與黃女於六日凌晨一點多入住後，在兩點多及五點多各有一輛汽車到訪，經清查後前者為鄭姓男子，車上並無違禁品，後者則是柯男（廿一歲）、蔡女（十八歲），據了解，兩車三人均不曾下車，警方於六日晚間在中華一路將人車查獲，在柯男及蔡女車上起獲Ｋ他命五包、毒咖啡包一百卅九包，擴大追查是否與命案有關。

警方初步發現，死者兩人身上無明顯外傷，現場也沒有打鬥跡象，昨天下午檢警在殯儀館進行相驗，雙方父母一同到現場，但低調不願受訪，檢方將再擇日複驗確定死因。

警方逮捕柯姓男子、蔡姓女子，並在車上搜出144包毒品咖啡包、K他命。（記者黃良傑翻攝）

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