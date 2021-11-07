遺失6個月未領回 拾得人依法可獲拾得物 手機變別人的 失主個資恐外洩

民眾若遺失手機等物品，除了可以找附近派出所幫忙協尋外，還能到警政署拾得遺失物管理系統內查詢。（翻攝自警政署網站）

2021/11/07 05:30

〔記者吳昇儒、邱俊福／專題報導〕現今民眾不僅人手一機，且往往在個人手機內存有大量個資或私密影圖，萬一不慎遺失被撿走，法律規定六個月內未領回，拾得人就可獲得拾得物，不少人會找手機行或有專業的友人協助解碼開機，以便使用，此時，失主個資與私密就被他人合法取得，外洩機率也大增。

拾得人取回遺失手機或有人撿到手機不歸還，致失主手機隱私遭他人取走的情形，早有所聞；知名的案件包括前年四月間，一名張姓女模的手機掉在計程車上，被彭姓男子撿走，他解開手機密碼，發現裡面有女模私密影圖，竟找上失主兩次恐嚇威脅給付一千萬、三百萬元贖回，否則讓影圖外流，所幸報警後很快查獲彭男。

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法部︰個資宜先移除 再交拾得人

警政署二○一四年函詢法務部，遺失手機的失主若未在六個月內領回，警方把內含個資的手機交付給拾得人，有無違反個人資料保護法？法務部回函指出，警察或自治機關應負善良管理人的注意義務，維護遺失人的人格權與隱私權，遺失物若含個人資料，宜先予「移除」或「其他適當方式處理」再交給拾得人，以防個資外洩。

但此項解釋，衍生各警政單位各自解讀而出現不同的處理方式，不少單位根本不知如何解鎖移除機內資料，乾脆直接告知拾得人，機內有前機主個資，建議不領回而直接銷毀；還有警方人員於公告期滿後，讓手機「不堪用」以保護失主個資。

警方各自解讀 處理方式不同

律師林富貴表示，警察依規定應於六個月期滿後，通知拾得人來領取遺失物，沒有例外或其他但書，警方並沒有扣留或毀損手機的法律依據，上述「自創」處理方式，恐有逾越行政權之虞。

目前基隆市警局另有一種處理方式，通知拾得人前來領取之前撿到的手機，交付時會提醒對方，若要使用該手機，必須注意前機主的個資問題，若事後有外洩情形，拾得人須自負法律責任。此舉比扣留或毀損方式好一些，但手機個資仍在機內，只要拾得人解開手機，失主機內資料就被他人獲取。

律師蔡正傑說，警政單位交付拾得人前，應將手機內的個資「重置」將資料清空，建議警政機關增加發還程序的行政規定，由具有「科技偵查或資訊專業」的員警來協助重置，確保資料確實刪除，不用勞師動眾地修改民法來解決此問題。

對此，警政署表示，已將法務部回函轉發各警察機關，同時進一步研議執行細則。

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