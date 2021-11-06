觀落陰是相信與否的一種儀式／民俗角度》最怕回不來 非必要勿嘗試

右圖為示意圖，《靈蹤》表演活動中結合民間信仰「觀落陰」的場景」。（台中國家歌劇院提供） 左圖已故「秀場天王」豬哥亮的么女謝金晶，曾體驗「觀落陰」。（三立提供）

2021/11/06 05:30

〔記者許國楨、黃佳琳／綜合報導〕民俗專家林茂賢表示，「觀落陰」基本上無關真假，純是相信與否的一種宗教儀式，信者一旦成功觀落陰，最怕的是回不來陽間，此時得依宗教民俗的科儀來化解，他不建議民眾隨意嘗試。

林茂賢說，台灣宗教儀式多元，不乏與神明或亡者接觸的儀式，「牽亡」與「觀落陰」是其中兩種；「牽亡」是將亡者自陰間牽引到陽世，「觀落陰」則藉由法師或神職者協助，讓參與者魂魄跟隨指引，靈魂出竅到靈界意即陰曹地府旅遊，或探望往生者，屬超自然現象，最早源自巫術，後成為道教方術。

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至於是否真的可以觀落陰？會不會有後遺症？林茂賢說，沒有所謂真假，只有相信與否，根據科學上的解釋，並非所有人都能觀落陰，要先相信才會「自我催眠」、「自我暗示」，儀式過程參與者先蒙眼，隨著法師咒語、焚香祈禱及拍桌引導「是否看到涼亭」、「有沒有看到一棵大樹或石頭」等。若不信這回事，觀落陰成功率幾乎是零。

觀落陰最怕下到陰間後「回不來」陽間，也就是所謂中邪、卡到陰，會出現精神渙散、注意力無法集中，或身體出現病兆等異狀，但很少發生本件案例，具有暴力攻擊傾向。

民俗專家︰可請神明召回出竅魂魄

林茂賢說，宗教問題還是得用宗教儀式來解決，類似「心病仍須心藥醫」的概念，透過科儀等法事請神明來做主，召回出竅的三魂七魄。觀落陰主要是想知道往生親友在另一個世界過得好不好，具有撫慰遺族的心理安慰層面，但是畢竟陰陽殊途，另一個世界的人也不喜歡活人隨便「窺探」，除非真有必要，不建議嘗試。

另有民俗專家說，觀落陰儀式通常會在午時過後舉行，須在子時前結束，避免當事人無法回到現實世界；若想觀落陰，建議慎選正派的法師或宮廟，就不會有太大風險。

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