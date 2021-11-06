為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    觀落陰是相信與否的一種儀式／民俗角度》最怕回不來 非必要勿嘗試

    右圖為示意圖，《靈蹤》表演活動中結合民間信仰「觀落陰」的場景」。（台中國家歌劇院提供） 左圖已故「秀場天王」豬哥亮的么女謝金晶，曾體驗「觀落陰」。（三立提供）

    右圖為示意圖，《靈蹤》表演活動中結合民間信仰「觀落陰」的場景」。（台中國家歌劇院提供） 左圖已故「秀場天王」豬哥亮的么女謝金晶，曾體驗「觀落陰」。（三立提供）

    2021/11/06 05:30

    〔記者許國楨、黃佳琳／綜合報導〕民俗專家林茂賢表示，「觀落陰」基本上無關真假，純是相信與否的一種宗教儀式，信者一旦成功觀落陰，最怕的是回不來陽間，此時得依宗教民俗的科儀來化解，他不建議民眾隨意嘗試。

    林茂賢說，台灣宗教儀式多元，不乏與神明或亡者接觸的儀式，「牽亡」與「觀落陰」是其中兩種；「牽亡」是將亡者自陰間牽引到陽世，「觀落陰」則藉由法師或神職者協助，讓參與者魂魄跟隨指引，靈魂出竅到靈界意即陰曹地府旅遊，或探望往生者，屬超自然現象，最早源自巫術，後成為道教方術。

    至於是否真的可以觀落陰？會不會有後遺症？林茂賢說，沒有所謂真假，只有相信與否，根據科學上的解釋，並非所有人都能觀落陰，要先相信才會「自我催眠」、「自我暗示」，儀式過程參與者先蒙眼，隨著法師咒語、焚香祈禱及拍桌引導「是否看到涼亭」、「有沒有看到一棵大樹或石頭」等。若不信這回事，觀落陰成功率幾乎是零。

    觀落陰最怕下到陰間後「回不來」陽間，也就是所謂中邪、卡到陰，會出現精神渙散、注意力無法集中，或身體出現病兆等異狀，但很少發生本件案例，具有暴力攻擊傾向。

    民俗專家︰可請神明召回出竅魂魄

    林茂賢說，宗教問題還是得用宗教儀式來解決，類似「心病仍須心藥醫」的概念，透過科儀等法事請神明來做主，召回出竅的三魂七魄。觀落陰主要是想知道往生親友在另一個世界過得好不好，具有撫慰遺族的心理安慰層面，但是畢竟陰陽殊途，另一個世界的人也不喜歡活人隨便「窺探」，除非真有必要，不建議嘗試。

    另有民俗專家說，觀落陰儀式通常會在午時過後舉行，須在子時前結束，避免當事人無法回到現實世界；若想觀落陰，建議慎選正派的法師或宮廟，就不會有太大風險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    留英學霸研究觀落陰「撞鬼」揮刀傷4警 病纏13年
    2021/11/06 05:30

    留英學霸研究觀落陰「撞鬼」揮刀傷4警 病纏13年
    醫師︰幻聽是思覺失調症狀 博士生需終生服藥
    2021/11/06 05:30

    醫師︰幻聽是思覺失調症狀 博士生需終生服藥

    後疫情時代 長期資產更要超前部署
    科學角度》肉眼僅見可見光 其餘無法感知
    2021/11/06 05:30

    科學角度》肉眼僅見可見光 其餘無法感知
    觀落陰分兩種 探元辰宮或往生者
    2021/11/06 05:30

    觀落陰分兩種 探元辰宮或往生者

    New Focus Lv2超質型
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播