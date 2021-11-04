埋廢料污油羅溪 砂石場撈2.4億

檢方現場查看，污泥與一旁的翠綠的稻田恰成強烈對比， 挖出污泥令人觸目驚心。 （檢方提供）

2021/11/04 05:30

佔用土地近10萬平方公尺 王男求刑8年 起訴13人

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣橫山鄉嵩益砂石場王姓負責人涉嫌假藉經營砂石場為名，實則違法佔用公、私有土地，擅自變更土地用途，棄置污泥，非法掩埋廢玻璃纖維粉，王的犯罪所得估計超過兩億四千萬元，然需十一億元才能回復原。新竹地檢署偵結，依違反廢棄物清理法等罪嫌將王男、共犯周男等十三名涉案人提起公訴，並請求法院對王男判刑八年、併科罰金八千萬元。

請繼續往下閱讀...

需11億元才能回復原狀

檢方調查，王男、周男自二０一九年二月起，假藉經營嵩益砂石場，實則違法佔用公、私有土地達五十五筆，竊佔面積達八萬四千多平方公尺，並將其中竊佔部分土地作為堆置、掩埋污泥、營建廢棄物、廢玻璃纖維粉等事業廢棄物，估計非法處理廢玻璃纖維粉達九千三百多公噸，賺取暴利。

此外，王男、周男明知油羅溪為頭前溪支流河川，將砂石場生產砂石過程中產生的無機性污泥，載至鄰近油羅溪畔河川地丟棄，導致摻有高分子凝結劑的無機性污泥，沿河坡崩落溢流至油羅溪及下游灌溉溝渠，污染環境。

檢方還發現王男等人假藉廠址欲整地，違法佔用桃園市大溪區國有土地，作為堆置掩埋土木或建築廢棄物混合物之用，佔用面積達一萬四千多平方公尺（深度二點五公尺），從中賺取鉅額處理費。

檢方聲請扣押主嫌帳戶千餘萬

檢方估算犯罪所得為兩億四千五百多萬元，就王男名下帳戶款項，向法院聲請扣押犯罪所得一千一百六十三萬元。

檢方認為王男長期為獲取龐大利益，掩埋含銅超標的廢玻璃纖維粉，竊佔河川地回填營建廢棄物及棄置無機性污泥，污染油羅溪及下游秀湖村溝渠內地面水體及鄰近農地土壤，堆置面積廣大，嚴重改變地形、地貌。且王男不願清除廢玻璃纖維粉的土石，估算回復原狀費用達十一億餘元，檢方認為其犯後態度惡劣，因此向法院具體求刑八年，併科罰金八千萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法