前調查官盜毒撈1.68億案／妻穿GUCCI鞋出庭撇洗錢

前緝毒組長徐宿良涉嫌盜賣毒品案，徐妻首度出庭，腳穿名牌鞋，開完庭在律師陪同離去。（記者鄭淑婷攝）

2021/11/02 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕調查局航業調查處基隆站前緝毒組長徐宿良，涉嫌勾結毒梟盜賣毒品，徐的五十八歲妻子李翠萍被控與徐共同洗錢一．六八億元的不法所得；桃園地院昨持續召開準備程序庭，對檢方指控用來洗錢的六個帳戶，與徐妻逐一釐清，李翠萍戴口罩、穿著一身黑首度出庭，但腳上的GUCCI鞋子仍顯「低調奢華」，她應訊時否認洗錢，對帳戶進出總金額，直說：「真的記不得了。」

6帳戶進出總金額：記不得了

檢方起訴指出，五十八歲的徐宿良（在押）二○一五年六月至二○一九年十一月間涉嫌勾結毒梟盜賣毒品，不法獲利高達一．六八億元，徐宿良與妻子共同利用徐妻的三個帳戶、兒子的兩個帳戶及徐妻弟弟的一個帳戶，還有購買的三間房子、六輛車、高價手錶、首飾、皮包或壽險、基金、存放保管箱等方式，洗錢轉移犯罪所得。

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審判長昨對被控用來洗錢的六個帳戶，與徐妻逐一釐清使用人及進出金額；徐妻應訊表示，起訴所指的六個帳戶，其中弟弟的帳戶是弟弟自己在使用，她只是偶而匯錢給弟弟處理家務，而她與兒子共五個帳戶裡的錢，都是徐宿良給的，但各別帳戶存款金額都沒有超過廿萬元，主要用來繳納費用等日常生活用途；對於這些年來帳戶前後進出的總金額，徐妻說，已經記不得了，但並沒有用帳戶裡的錢買房子、車子及首飾等物品。

審判長另詢問所購入的基金、房產、車輛及首飾等高價品，包括資金來源、何時購入等細節；徐妻說，車子是徐宿良用她的名字買的，並非起訴或外界所指是同時間購買、擁有的，像其中要價四百多萬元的兩輛賓士車，是將前面一輛賣掉的錢，用來換購下一輛車。

購置房子部分，徐妻原本也想繼續說明，但庭訊時間已到下午五點半，合議庭決定再開準備程序庭，繼續與徐妻釐清扣押物品清單的爭執點。

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