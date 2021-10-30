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    精銳打擊部隊 每月評估是否適任

    北市刑大特勤中隊進行實兵演練。（記者劉慶侯翻攝）

    北市刑大特勤中隊進行實兵演練。（記者劉慶侯翻攝）

    2021/10/30 05:30

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊特勤中隊，是目前警界最精銳的打擊部隊之一，實力不亞於刑事局除暴特勤隊與保一維安特勤隊。由於隊員幾乎每日與最精良的槍枝和大量械彈為伍，因此，警方在人員甄選和汰退機制也相對嚴格。

    北市刑大表示，特勤中隊員警的平均年齡約32歲，大部分是住在隊部，警方特別著重身心是否健康，若查知隊員情緒上有不穩定、言談失常，或「探知」有精神方面就醫紀錄，會立即解除對方武裝勤務，並指派隊員陪伴保護。隊部則利用每月召開一次的人評會，視決議結果，將對方汰除歸建回原單位服務，並註記不得再回任。

    北市刑大特勤中隊是由霹靂小組組編而成，主目的在於敉平地區性且較小規模的武裝暴力事件，並支援地方警察局執行攻堅圍捕武裝罪犯等高危險性任務，平時除擔服一般巡邏勤務，尚需保持固定任務訓練，任務性質與美國各都市性的SWAT（反恐特警組）相同。

    目前北市刑大特勤中隊計有74人，擁有與維安特勤隊相同的MP5衝鋒槍、HK53突擊步槍等武器。

    為確認特勤員警得以「長期勝任」，北市刑警大隊每半年會作一次全面檢測，加上警政署每一年作一次檢測，如在體能戰技，與身心調查上不符規定，綜合成績低於75分，事後若覆檢一次又不過關，便會進行汰退工作。

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