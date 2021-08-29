富爸病榻「點頭」立遺囑 4千萬給長子判無效

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2021/08/29 05:30

病重無法自立遺囑或口述

〔記者王捷／台南報導〕南部一名甘姓地主名下有6筆土地和房產，總值近4千萬，他想把財產全部給長子，但病重無法自己書立遺囑或口述，在病榻上找來律師、見證人及全程錄影下，由律師宣讀代筆遺囑，甘男點頭同意後完成。原以為立遺囑程序完善，但次子不服，於父親過世後訴請遺囑無效；台南地院指出，民法規定不是手寫或口述的遺囑，都無效，判次子勝訴，也就是應由繼承人共同擁有遺產。

本案法官援引2008年最高法院的裁定，認為口述不得以其他舉動表達，如果完全省略「言語口述」的程序，只用點頭、搖頭或是用手勢解釋文字，並不能防止被繼承人可能會被其他人左右其意思，或者被繼承人的點頭或搖頭所代表的意思，有可能被誤解。

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故本案雖有見證人、律師（公證人），也有被繼承人以點頭方式來表達對代筆遺囑的認可，卻因非以口述等有效方式進行，依法須判甘男遺囑無效。

律師讀遺囑 病翁點頭同意

據了解，甘男從金融機關幹部職位退休後，與次子同住，次子自營事業有成，甘男因此想將名下6筆土地和房產交給長子。甘男2019年過世前2天，到地政事務所把其中4筆土地以贈與方式轉給長子，同時告訴地政士，他想立遺囑，拜託地政士幫忙，因遺囑內容複雜，地政士向甘男推薦找律師代筆，獲甘男認同。

次子不服告贏 遺產須均分

隨後，由長子先將父親訴求告知律師事務所的員工代筆，寫好將6筆房地（含贈與土地）由長子繼承，長子稱完成後有將遺囑拿給父親看過。不過後來要完成遺囑程序時，甘男已經插管，因此律師、地政士與代筆者等人齊聚甘男病床前，由律師將遺囑唸給甘男聽，甘男點頭後完成程序。次子對父親的決定感到委屈，家屬認為甘男過世前都是次子照顧，遺產應共同持有，因此提告遺囑無效。

律師洪銘憲指出，判決遺囑無效後，繼承人將共同持有遺產，且民法第1148之1條規定，長輩過世前2年，如有贈與財產給繼承人，贈與部分須視為遺產，因此甘男死前2天贈與長子的4筆土地，屬遺產一部分，由繼承人共同持有。

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