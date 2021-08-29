手勢、點頭、符號都不算／應在可手寫、口述時立遺囑 防紛爭

二意圖。（美編黃質彬）

2021/08/29 05:30

〔記者王捷／台南報導〕無法開口又不能寫字的人，該怎麼立遺囑？律師洪銘憲說，如果手寫、口述都不行，恐怕就有難度，因此建議被繼承人，應在健康狀況良好，可自己書立或至少可以口述時，就先立下遺囑，以免發生最後無法立下有效遺囑的遺憾。

洪銘憲說，因民法對遺囑口述、手寫有清楚規定，有時立遺囑人會因遺囑內容複雜，找律師代寫，但千萬不能忽略口述過程，在代寫口述時要錄影存證，且在與代寫人核對遺囑沒問題時，最好自己再手抄一次，留存副本，這個過程也要錄影，以證明自己立遺囑的意識沒受到他人左右，這是因為民法的規定，如果是用手勢、點頭、符號示意遺囑，在法律上都可能被翻盤。

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對無法開口又不能寫字的人，洪銘憲舉了個特殊例子，表示被譽為愛因斯坦第二、已過世的物理學家史蒂芬．霍金，他罹患漸凍症，只能眨眼透過專業設備表達、寫書，因為他有台可偵測眨眼動作轉化為文字的電腦設備，但理論上依我國民法，他若立下遺囑，等於無效。

不過洪銘憲認為，由於情況特殊，加上霍金有該專業電腦設備，因此他若用眨眼來「寫」遺囑，還是有空間來主張遺囑的合法性；但並非所有人都有這套設備，因此仍應在有能力口述、手寫時立下遺囑，避免未來發生遺產紛爭。

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