自由日日shoot》曾涉暗槓9千包私菸 更二審大逆轉無罪

前海巡隊員張芳溢涉嫌走私154隻品種貓被收押。（讀者提供）

2021/08/27 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2004年6月，宜蘭縣大溪漁港「立有十一號」被查獲走私281箱香菸來台，案件發生後，海巡署接獲檢舉，指稱查獲的私菸量是299箱，其中18箱被協辦的海巡署海洋巡防總局北部地區機動海巡隊張平南（張芳溢舊名）等3名隊員私吞。一、二審都依貪污罪判3名被告5年徒刑，上訴後更二審法官認為，當時查緝現場混亂，且通報的私菸箱數不一，無證據證明私菸數確為299箱，以「罪疑唯輕」逆轉改判3人無罪。

判決指出，2004年6月10日晚間，北部機動海巡隊張姓隊員接到線民「阿水」提供線報，指宜蘭縣大溪漁港一艘「立有十一號」漁船走私貨物，張員通知同隊的張平南、劉姓隊員隔天凌晨趕抵大溪漁港。

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查緝現場混亂 數量兜不攏

3人到場發現，台北機動查緝隊戚姓查緝員也接到線報趕抵，經協調後，由台北機動查緝隊主辦走私案，北部地區機動海巡隊協辦，戚指示海巡人員將漁船上的私菸搬出，再用卡車載回隊部清點、送驗。

案件偵破後，海巡署接獲檢舉，指當初在船上查獲的私菸量是299箱，其中18箱（9千包）被張平南等人載走。張平南等人喊冤，辯稱當時確實先載走18箱香菸，等到得知是由台北機動查緝隊主辦後，就把查獲菸品再載回港邊交還主辦者。

一、二審法官認定被告辯詞不足採信，依貪污罪判刑5年、褫奪公權3年；張平南3人否認犯行，一再上訴。全案直到2009年2月，更二審法官認為當時查緝人車眾多、現場混亂，戚姓查緝員曾回報查到的私菸有289、291、281、299箱等不同數字，由此無法證明查獲私菸數確實為299箱，將3人改判無罪定讞。

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