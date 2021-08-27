為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    自由日日shoot》曾涉暗槓9千包私菸 更二審大逆轉無罪

    前海巡隊員張芳溢涉嫌走私154隻品種貓被收押。（讀者提供）

    前海巡隊員張芳溢涉嫌走私154隻品種貓被收押。（讀者提供）

    2021/08/27 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕2004年6月，宜蘭縣大溪漁港「立有十一號」被查獲走私281箱香菸來台，案件發生後，海巡署接獲檢舉，指稱查獲的私菸量是299箱，其中18箱被協辦的海巡署海洋巡防總局北部地區機動海巡隊張平南（張芳溢舊名）等3名隊員私吞。一、二審都依貪污罪判3名被告5年徒刑，上訴後更二審法官認為，當時查緝現場混亂，且通報的私菸箱數不一，無證據證明私菸數確為299箱，以「罪疑唯輕」逆轉改判3人無罪。

    判決指出，2004年6月10日晚間，北部機動海巡隊張姓隊員接到線民「阿水」提供線報，指宜蘭縣大溪漁港一艘「立有十一號」漁船走私貨物，張員通知同隊的張平南、劉姓隊員隔天凌晨趕抵大溪漁港。

    查緝現場混亂 數量兜不攏

    3人到場發現，台北機動查緝隊戚姓查緝員也接到線報趕抵，經協調後，由台北機動查緝隊主辦走私案，北部地區機動海巡隊協辦，戚指示海巡人員將漁船上的私菸搬出，再用卡車載回隊部清點、送驗。

    案件偵破後，海巡署接獲檢舉，指當初在船上查獲的私菸量是299箱，其中18箱（9千包）被張平南等人載走。張平南等人喊冤，辯稱當時確實先載走18箱香菸，等到得知是由台北機動查緝隊主辦後，就把查獲菸品再載回港邊交還主辦者。

    一、二審法官認定被告辯詞不足採信，依貪污罪判刑5年、褫奪公權3年；張平南3人否認犯行，一再上訴。全案直到2009年2月，更二審法官認為當時查緝人車眾多、現場混亂，戚姓查緝員曾回報查到的私菸有289、291、281、299箱等不同數字，由此無法證明查獲私菸數確實為299箱，將3人改判無罪定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由日日shoot》前海巡變身走私大咖 知法犯法害死154隻貓
    2021/08/27 05:30

    自由日日shoot》前海巡變身走私大咖 知法犯法害死154隻貓
    自由日日shoot》任公職時還酒駕 改名張芳溢照樣匪類
    2021/08/27 05:30

    自由日日shoot》任公職時還酒駕 改名張芳溢照樣匪類

    類全委投資型保單 兼具投資與保障

    自備28萬起 海景 公園 城市大豐收
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播