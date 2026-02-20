肯亞調查：逾千國民被誘騙到烏克蘭戰場 為俄羅斯作戰

俄國聖彼得堡街頭的募兵廣告看板。（美聯社）

英國《衛報》19日報導，根據提交給肯亞國會的情報報告，超過1000名肯亞國民被不法機構或個人誘騙到烏克蘭戰場為俄羅斯作戰，凸顯俄國大規模招募非洲男性前往前線的行動。

肯亞國民議會多數黨領袖伊瓊瓦（Kimani Ichung’wah）在向議員宣讀肯亞國家情報局的調查摘要時表示，「肯亞境內的不法招募機構和個人」仍在繼續誘騙肯亞國民前往烏克蘭參戰，目前受害人數超過千人，遠高於肯亞外交部11月發表聲明所稱的200多人。

伊瓊瓦表示，這些「職業介紹機構」的目標族群是20多歲到50多歲的退役軍人、警察和平民，以每月約35萬肯亞先令（約8.5萬台幣）的薪水、90萬至120萬肯亞先令（約21.8萬至29.1萬台幣）的獎金，以及最終獲得俄國公民身份為誘餌，吸引肯亞人前往前線為俄作戰。這些族群「迫切希望在國外找到工作機會」。

不僅如此，這些職業介紹機構還與多個政府機構的工作人員勾結，包括移民局、刑事調查局及其緝毒部門，以及國家就業局，以阻止這些單位在機場加以攔截。這些機構甚至與俄國駐肯亞大使館和肯亞駐俄大使館的工作人員合作，為新兵取得俄國旅遊簽證。

俄國駐肯亞大使館否認參與招募肯亞人前往烏克蘭作戰，並稱這項指控是「危險且具有誤導性的宣傳活動」。

報告指出，由於肯亞機場已擴大攔截這些被招募前往前線的國民，這些人現在必須途經烏干達、剛果民主共和國和南非前往前線。截至2月份，已有39名前往烏克蘭的肯亞人住院治療、30人被遣返回國、28人失蹤、35人在軍營或基地、89人在前線、1人被拘留、1人已完成兵役。

肯亞外交部長達瓦迪預計下月訪俄，討論「令人無法接受且秘密的」肯亞國民招募問題。

愈來愈多的非洲國家及其他地區民眾被誘騙到前線，因為俄國需要人力來維持入侵行動。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Ivanovych Sybiha）去年11月表示，有超過1400名來自36個非洲國家的人民在烏克蘭為俄羅斯作戰，其中許多人被烏克蘭關押為戰俘。

