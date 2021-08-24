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    正午車內溫度可達70度 易誘發心血管疾病

    警方勘驗嬤孫離奇身女現場。（讀者提供）

    警方勘驗嬤孫離奇身女現場。（讀者提供）

    2021/08/24 05:30

    〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆嬤孫在大中午、車內溫度達攝氏70度的密閉轎車內熱衰竭死亡；南市安南醫院副院長李聰明說，天氣炎熱，身體水分流失，人體血液變得黏稠，有心血管疾病者可能誘發心肌梗塞或嚴重心律不整，如果突然發作，可能連發動車子的能力也沒有，最後在車內悶死。

    嬤出狀況 來不及發動車

    南市麻豆消防分隊指出，車子長時間停在戶外，在陽光曝曬下，車內溫度可升至攝氏60、70度，在未啟動引擎打開冷氣或車窗的情況下，人體不能在車內待太久。

    美國研究也發現，車子曝曬1小時後，車室平均溫度達攝氏46度，儀表板更高達69度，方向盤53度，連座椅也達51度。研究還模擬2歲小孩待在車內1小時後，體溫會達到40度。

    黃姓阿嬤前天帶外孫到麻豆收驚，根據中央氣象局資料，當天台南最高溫達攝氏34度，黃婦的車上午8時46分就停在收驚處對面空地，待黃婦最後回到車上，車子已在烈日曝曬長達3小時53分，車內溫度爆表。

    李聰明說，車內高溫對身體是種壓力，有可能刺激交感神經興奮，因血管收縮，若血管有阻塞，就有可能誘發心血管疾病如心肌梗塞、嚴重心律不整，來不及發動車子。

    高溫密閉 小心熱衰竭

    柳營奇美醫院急診醫學部主任潘師典指出，熱衰竭是指長時間身體水分流失，或處在高溫濕熱環境下未補充適量水分和鹽分，身體熱量無法順利排出，會造成頭痛、疲倦、無力、躁動不安、定向力變差、噁心、嘔吐、蒼白、肌肉痙攣等現象。嚴重時會發生脫水、急性腎衰竭、心律不整、橫紋肌溶解症、肝臟損傷、休克、抽筋、昏迷、熱中暑，甚至死亡。

    潘師典說，兒童、老人、慢性病者、服用藥物、飲酒、肥胖的人、在高溫密閉空間工作者等，都是須留意熱衰竭的族群。

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