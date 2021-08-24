3度進入收驚處 嬤孫離奇熱衰竭陳屍車內

監視器拍到黃姓阿嬤帶著4歲外孫進入收驚處。（圖，警方提供）

2021/08/24 05:30

4歲外孫睡不好 帶去收驚

〔記者楊金城、王俊忠／台南報導〕台南64歲黃姓阿嬤前天一早開車載4歲林姓外孫到麻豆，找謝姓男子收驚，離奇的是，阿嬤3度到收驚處又返回車內，嬤孫倆被發現時已陳屍車內；台南檢警昨相驗，死者身上無外傷，但身體、手臂、腳呈現熱衰竭造成的水泡，推測有心臟病史的阿嬤要開車離開前身體出狀況，外孫也無法打開車門或對外求援，嬤孫倆待在高溫的車內，都因熱衰竭致死。

家屬崩潰 拒解剖複驗

男童的媽媽、阿姨及生父昨都前往柳營祿園殯儀館，男童媽媽不斷低頭哭泣，檢警告知排除他殺、自殺，死因為熱衰竭致死，家屬沒意見，也拒絕解剖複驗。

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鑰匙插在電門 但未發動

麻豆警分局調查，黃姓阿嬤疑因外孫睡不好，前天上午帶著外孫，從七股住處開車到麻豆紀安國小附近找謝男收驚，當時嬤孫倆數度上下車的身影，被路口監視器拍下。

嬤有慢性病 疑突發狀況

根據監視器拍下的時間，22日上午8時46分，黃婦將車停在謝男住處對面的空地，帶外孫越過馬路進入謝男住處，待了快3小時離開返回車上；4分鐘後，又帶外孫到收驚處；41分鐘後二度回車上，16分鐘後，黃婦單獨到收驚處，1分鐘後返回車上。

黃婦最後回到車上的時間是當天中午12時39分，嬤孫2人從此就沒有出來，直到當晚6點52分，謝男驚覺黃婦的車沒離開，查看有異狀報案救人，但2人明顯死亡，消防隊未將人送醫。警方發現，黃婦低頭坐在駕駛座，男童坐副駕駛座，身體歪斜，無外傷。

孫無法求援 雙雙悶死

警方調查，轎車鑰匙插在電門但未發動引擎，後來就沒電了。

黃婦有心臟病、高血壓、糖尿病等慢性病史，警方推測可能是黃婦進入車內關上車門後，因身體發生狀況，來不及反應，男童也無法打開車門或對外求援，因車內溫度愈來愈高，嬤孫疑被活活悶死。

南檢指出，黃婦所開的豐田自小客車有暗鎖設計（防盜用），須同時按壓才能啟動引擎，因此研判可能是黃婦身體狀況不佳，還沒來得及發動車子，就因車內溫度太高而昏厥，無法打開暗鎖發動車輛並開啟空調，因而發生憾事。

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