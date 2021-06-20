陪睡意外悶死稚女 慈父自責 墜樓亡

本案發生在新莊中港路。（記者吳仁捷翻攝）

2021/06/20 05:30

聽見巨響 赫見愛子臥血泊

〔記者吳仁捷／新北報導〕住在新北市新莊區的37歲黃姓男子，6天前與6個月大的女兒同床陪睡，因黃男有服用助眠藥物習慣，睡著後未發覺棉被不慎悶住女兒的口鼻，等到察覺時女兒已窒息死亡；黃男對女兒疼愛有加，發生噩耗後自己也難以接受、很自責，近日還因此事數度與妻子爭吵。昨天凌晨，黃男突然墜樓身亡，確切墜樓原因由檢警調查釐清。

1週失2至親 親人難掩哀慟

新莊區中港路昨凌晨2時許傳出墜落聲響，一樓餐飲店的70歲老闆娘聽見響聲，走出來查看，發覺竟是自己兒子倒臥血泊，趕緊呼救，有熱心路人聞悉，在救護車到達前，幫忙做心肺復甦術搶救；但黃男傷重、已無呼吸心跳，最後家屬忍痛放棄急救，哀慟不已。

請繼續往下閱讀...

路人馳援CPR 還是救不回

鄰居表示，黃男與母親經營深夜餐飲店，黃的妻子小他10歲、一家人住在餐飲店樓上。黃男過去有精神不穩定情況，3次出現負面念頭，平日入睡習慣服助眠藥。

夫妻為此 爭吵數日

據了解，女嬰是黃男第二個孩子，因頭一個是男孩，因此夫妻對女兒甚為疼愛。黃14日晚間照顧女兒入睡，因自己睡著疑未察覺棉被蓋住女嬰口鼻，致窒息死亡；數天來，他與妻子一直難以相信竟然發生這樣的事。

據了解，有親人認為黃男沒有把孩子照顧好，他和妻子近幾日也屢為此事爭吵。黃男墜樓前，還在為餐飲店備料，未料不久即墜樓；檢警昨天報驗，家屬對死因無意見。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法