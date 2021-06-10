死後確診恐成破口 設檢、警、衛聯繫平台防堵

台北市北投區一棟民宅一家三死命案，當時警方身穿 防護衣前往現場處理。（資料照）

2021/06/10 05:30

檢只能採驗遺體 無法檢測家屬

〔記者吳政峰、林惠琴／台北報導〕現今疫情期間，警方接獲居家死亡通報，到場見無外力介入，多會通報衛政單位處理，而衛政人員若見死者生前無武漢肺炎接觸史，即表示應由檢察官偵辦；麻煩的是，檢察官只能採驗遺體，無法檢測家屬，演變成可能染疫家屬出現三不管問題。法務部昨表示，將成立檢、警、衛聯繫平台，必要時由檢察長介入，全力防堵。

法部︰必要時檢察長介入

一名警察日前接獲居家死亡通報，到場見死者為病故，無他殺嫌疑，即通報衛政機關；衛政機關指死者不是武肺居家檢疫、居家隔離或匡列對象，也不是確診者，不能行政相驗遺體，遂要求警察改報檢察官司法相驗。

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北投三死案 一家4人確診

這類案子進入刑事司法程序後，法醫只能採驗遺體釐清死因，無權採驗該案三名同住家屬；後來是三人自行前往快篩，才發覺全部陽性。台北市北投一家四人三死案也是如此，衛政人員以四人無接觸史，未到場；後來是倖存者發燒送醫，才篩驗出確診，三名死者採驗後也都確診。

遺體確診才匡列家人 出現空窗期

相關人士指出，這類猝死案的報驗，運作的結果會在遺體篩驗結果出爐前，出現死者家人可能也確診、但沒人關切他們的空窗期，必須一直到遺體確診，才能匡列隔離；令人憂心的是，在此之前，已隨其足跡造成病毒擴散。

對此，法務部昨責令高檢署，請各地檢署與縣市警政及衛政成立聯繫平台，若遇居家死亡案例，須報請司法相驗時，檢察官得視情況請警方聯繫衛政人員會同到場，必要時由檢察長出面協調，針對疑似染疫個案及其家屬，跨單位互相配合採驗，降低病毒外竄的風險。

莊人祥︰採檢確診 可即時通知衛生局

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，當發生居家死亡事件時，檢警會到場處理，通常也會掌握同住家人的情況，萬一事後個案採檢確診，可再強化即時通知衛生局後續處置，以利匡列密切接觸者及安排採檢等相關事宜。

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