詐團車手也逃離… 萬華變凍區 宜蘭大增

宜蘭縣警方逮捕詐騙集團車手。 （記者蔡昀容翻攝）

2021/06/10 05:30

〔記者王冠仁、蔡昀容／綜合報導〕詐騙案在疫情熱期沒少過，尤其網路詐騙隨著民眾宅在家，反而有升高趨勢，但車手領款的足跡剛好相反，疫情升溫地區，車手活動的熱度就降溫。台北市萬華區特別明顯，過去每月至少數十件車手取款，近一個月驟減到只剩三件，案件量銳減九成以上。

國內武漢肺炎疫情大爆發前，台北市萬華地區、尤其西門町、龍山寺一帶，因周邊交通便利、人潮熱絡，成為詐騙集團派車手領贓款的最愛地點，每月約四、五十件車手到ATM取款，「旺季」更高達逾百件，沒想到五月中旬至今，萬華分局只受理三起車手至ATM領款案，警方說，多數車手為了躲疫，紛紛遠離萬華。

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警方認為，車手一方面也怕被疫情影響、擔心染疫上身，同時也怕少了人潮做為掩護，易被警方盯上，因此不願來萬華領錢。萬華分局強調，疫情期間治安不打烊，這三起車手取款案，警方已蒐證完備，近日將視疫情情況著手逮人。

隨著詐騙集團車手轉移陣地，宜蘭則罕見出現大規模車手集團。宜縣警局表示，原本車手都在各地流竄提款，如今雙北疫情嚴重，宜蘭在地車手不敢去雙北領贓款，改為就近領款，而外地車手來宜蘭的情況也增加。

警方指出，宜蘭縣內ATM，去年遭車手提款八百餘件，今年僅四、五月，車手提領次數就上千次，宜警最近除破獲一個大規模車手集團，並持續查察車手犯行。

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