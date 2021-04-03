酒吧搭訕正妹被打槍 警竟噴辣椒水報復 記大過

周姓員警遭警方制伏。（讀者提供）

2021/04/03 05:30

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市警局周姓基層警員，昨凌晨在六合二路酒吧喝酒，向店內2女搭訕被拒，女子稍後被另2名男子帶出酒吧，周男疑似惱羞成怒，出言挑釁後，竟朝4人臉上噴灑辣椒水，警方到場制伏，訊後被害人堅持提告，依傷害罪嫌送辦。

苓雅分局督察組長周春成指出，周姓警員2016年10月調到苓雅分局轄內服務，勤務表現正常，未出現重大缺失，此次竟以自製辣椒水傷人，除了刑事究責，將加重行政懲處記一大過處分、提列教育輔導對象。另調整職務至警備隊，實施專案考核，如不適任將予淘汰，並追究主管考核監督不周責任。

請繼續往下閱讀...

警方指出，事件發生在昨天凌晨4點多，周姓員警（41歲）持辣椒水噴灑王姓（24歲）、吳姓女子（25歲）及許姓（27歲）、張姓男子（27歲），4名被害人眼淚直流。

周嫌被押回警局，醉到無法製作筆錄，4名被害者堅持提告，警方訊後隨案送辦。

警方查出，周嫌4月1日下午輪休，晚間與桃園友人到鳥松區釣蝦，昨天凌晨搭計程車到六合路酒吧續攤，誤會王女為經紀公司傳播妹，出言搭訕遭拒，怒噴辣椒水。

周員已婚育有1對子女，苓雅分局長梁東山表示，周員酒後言行失當部分，違反品操紀律，情節重大，嚴重影響警譽，將主動積極整飭員警風紀、查察不法，不護短、不庇縱，依法究辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法