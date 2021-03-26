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    涉私吞公款10億、逃漏稅2.5億// 大洋僑果董座陳清福 約談到案

    大洋僑果董事長陳清福（右二）移送北檢複訊。（記者陳慰慈攝）

    大洋僑果董事長陳清福（右二）移送北檢複訊。（記者陳慰慈攝）

    2021/03/26 05:30

    〔記者陳慰慈／台北報導〕已故「青果大王」陳查某創立、被稱為水果王國的大洋僑果集團，現由老臣陳清福擔任董事長，陳被控與其他老臣陳月鳳、陳榮祥、陳玲玲三位姊弟妹，涉私吞公款十億餘元、逃漏稅二．五億元。台北地檢署昨指揮台北市調查處，依涉犯業務侵占、稅捐稽徵法逃漏稅捐等罪，搜索約談陳清福等八人，漏夜偵訊中。

    與另3老臣漏夜應訊

    八名被告中，陳清福是大洋僑果負責人兼味王董事長、程威公司負責人、民視常務監事，陳月鳳擔任全青及萬果公司負責人並任職大洋僑果財務部門，陳玲玲是大洋僑果、全青及萬果公司監察人，陳榮祥是大洋僑果董事，林德盛是大洋僑果財務主管，陳慧玲、陳素蘭、卓文媛是大洋僑果財務部門員工；迄昨晚，陳榮祥獲十萬元交保，卓文媛請回。

    檢調獲報，陳清福等人利用大洋僑果內處理進口水果銷售的全青、程威及萬果公司，將水果銷給國內盤商時，藉不開立及收取發票等交易憑證的陋習，以未開立足額發票、或開立與實際銷售不符的銷貨憑證給盤商，要盤商將部分貨款存入全青等三家公司外，其餘匯入陳清福、陳榮祥、陳玲玲私人帳戶，或由業務員向盤商收現金及票據後，另存入指定銀行，二○一三至二○一九年間約十億餘元款項去向不明，及涉逃漏稅捐二．五億元。

    青果大王陳查某創立

    陳查某當年將台灣香蕉大量銷往日本，並參與創建味王及跨足航運、保險及建築業，曾列台灣五大富豪之一。陳查某有五名子女，亡故後一度爆發遺產糾紛；穎川建忠（本名陳建忠）是他的長子，為味王名譽董事長、民視及日本讀賣新聞投資股東，資產逾千億，陳建忠失智前，陸續把事業交給三個兒子及陳清福等老臣。

    滯留12#大洋僑果#陳清福#私吞公款#青果大王#

    陳查某

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