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    40司法人員涉醜聞案／法界批 嚴以律人寬以待己

    法務部長蔡清祥18日召開記者會，說明「翁茂鍾案涉及檢調人員部分之法務部行政調查報告」。（記者簡榮豐攝）

    法務部長蔡清祥18日召開記者會，說明「翁茂鍾案涉及檢調人員部分之法務部行政調查報告」。（記者簡榮豐攝）

    2021/01/19 05:30

    〔記者溫于德／台北報導〕法務部與司法院昨先後公布與翁茂鍾不當交往的司法官名單、共四十人。台北律師公會人權委員會委員黃帝穎律師痛批這些司法官「嚴以律人寬以待己」，並直言若本案啟動調查，涉案情節堪比十年前引發國人譁然的「高院法官貪瀆弊案」，且有過之而無不及。

    近年來，被認為最嚴重的司法官貪瀆弊案指的是，前高院法官蔡光治、李春地、陳榮和及前新北地檢署檢察官邱茂榮四人，透過白手套收受前立委何智輝賄款，在「銅鑼工業區開發弊案」中，將原本何一審獲判十五年徒刑，二審改判無罪；四名司法官後來最重被判廿年徒刑，最輕也要入獄六年。

    黃帝穎認為，前次司法官集體收賄已嚴重傷害司法威信，然而，本次涉及翁茂鍾不當交往的司法官，不但與其繫屬案件密切相關，人數還更多，如此一來並不僅止於「懲戒」或「不適任」這兩種單純情況，若嚴加偵辦，更可能涉及貪污治罪條例中違背職務收賄罪，面臨最短十年刑期，即便觸犯不違背職務收賄罪，最輕也要關七年。

    「但難就難在司法官通常不會動自己人」，黃帝穎分析，一般公務員發生貪污情況，檢方早已大動作搜索、扣押，甚至聲押禁見並獲法院裁准，立委收賄案就是最好的例子，今日之所以引起全國民眾非議，是因「可能的」貪瀆案發生在司法官身上，自家人卻未展現同樣力道。

    律師高榮志則說，本案歸根究柢是司法面向的轉型正義並未落實，進而連累整體，尤其是新一輩的法官與檢察官同受罵名，也讓司法公信力再度受到重創；高因此建議，無論院或部，都要勇敢轉型，方式包括揭露檔案與資料、調整不宜人事、人事多元進用，以恢復人民對司法的信任。

    民間司法會昨也召開記者會，公開呼籲院、檢，應向社會說明司法機關應如何加強職務監督與自律規範，並參考國際規範建立法官檢察官全面評鑑機制，立即修改「法官法」，以改善當前司法官受外部監督不足的弊病。

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