10歲娃被老闆打到死 媽看4個月不敢吭聲

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2021/01/17 05:30

收留員工女兒當孩子伴

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市劉姓賣雞商，得知一名女員工有一位讀小學的10歲女兒，正好可當愛女玩伴，假好心地說可幫女員工照料她女兒，每週5天住劉婦家，沒想到劉婦讓受害女童飽嚐長達至少4個月的「遭毆人生」，幾乎三天兩頭找理由打女童，女童被打得渾身是傷，最後慘被打死。檢方解剖發覺，傷勢是「反覆毆打造成」，顯見劉婦殘忍惡毒；基隆地院將她判刑8年。

據了解，死者母親受僱於劉婦，賺取微薄薪資養家，劉是她的「老闆」，加上女童父親是重度智能障礙者，以致其母對「老闆」的安排，以及發覺女兒情況有異時，都不敢吭聲，只能選擇「睜一眼、閉一眼」，女童求救無門下，終被凌虐至死，令人不捨。

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罰立跪吃飯 反覆毆打

據調查，劉婦為了讓女兒有伴，要女員工10歲女兒從2018年8月起住進她家，週六、日才回家住。女童住進劉家2個月後，第一次被導師發現右眼成熊貓眼，右手肘、右手腕有疤痕，左腳底板也有瘀傷，追問得知，她因為吃飯慢，被劉婦持鐵尺凌虐。後來導師又陸續發覺女童耳朵、後頸等處有傷。

不時渾身傷 師起疑心

因女童不堪劉婦長期凌虐施暴，某日受傷倒地不起，送醫到院前已無意識，救治20天後不治。

來不及救援 遭虐倒地

檢方解剖查出，女童包括頭部等處也有新舊傷，認定女童第一次被學校老師發現受傷，到送醫的4個月期間，反覆地遭劉婦凌虐，終至死亡，將劉婦依「成年人故意對兒童犯傷害致死罪」起訴。

審理時，劉婦稱女童偷偷把飯倒掉，她才打耳光，及拿鐵尺打腳底，未凌虐。但導師、護理師與社工證稱，女童有說，吃飯慢就被「乾媽」打，還被罰「立跪」（腰、背挺直）吃飯等。

太殘忍 惡老闆判8年

基隆地院認為劉婦犯罪時間長、手段殘忍、犯後飾詞狡辯。未與家屬和解，依此判刑；可上訴。

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