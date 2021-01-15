新北市府破門帶走兒 用意非讓父子永分離

新北市億萬田僑爸將愛子安置在這裡，躲避社政單位追蹤。（圖經變色處理，社會新聞中心攝）

2021/01/15 05:30

協助孩子融入社會

〔社會新聞中心／新北報導〕對於張姓男子與他的孩子小C，資深公衛專科醫師認為，目前本案最要緊的，就是如何教導失學、與外隔絕的小C學習自力更生、基本管理的能力，讓他未來可以自理生活，因他與外界隔絕多年，故還要學習如何重返學校教育，融入社會制度，讓他未來生活無虞；至於張男，顯現出其親職能力及心理健康狀況明顯不足的問題，但最後可能還是要讓張童回到原生家庭，由父親善盡教養責任。

回原生家庭是目標

該名服務於衛福部所屬醫院的專業醫師說，張男的作為，剝奪幼兒未來達成最佳狀態的學習和教養機會，不過，社政單位僅會臨時安置，不會讓父子永遠分離，等評估到穩定、妥善教養的條件下，會讓緊急安置的兒童盡量回到原生家庭；社工也要面對，如何讓張男重拾對社政單位、公部門的信任等難題，才能讓小C獲得最好教養，不至於重回到張男帶著孩子躲避公部門的窘境。

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醫師分析張男行徑，初判他非屬任一症候群，而是個人整體社經層次不佳，先不論他拒讓孩子就學、就醫的動機，僅離開醫療體制，便極為不妥，因此新北市政府破門帶走孩子安置，及司法強制處分等，都是基於改善張男的失能行為，強制介入保障幼兒權益。

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