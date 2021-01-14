骨董消防車上路 民眾嘖嘖稱奇

消防車的車尾右側掛有警鐘，中間擺放裝滅火器的木箱及摺疊擔架。（記者蔡昀容攝）

2021/01/14 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕1輛車型特殊的骨董消防車，行駛在宜蘭街頭，吸引許多民眾目光，有人嘖嘖稱奇地說，這分明是一台骨董車，到底是哪個年分的啊？也有民眾驚訝於骨董消防車怎會開上馬路？有網友把它拍下來PO網，引起熱烈討論。

40多年歷史將參展 開去車廠保養

宜蘭縣消防局對此表示，該車是縣內「最資深」的消防車，有40多年歷史，早已除役，平常停放在宜蘭酒廠，因為本月16日要舉行消防文物展，才開去車廠保養。

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縣消防局指出，老消防車的型號是「cruiser Fj56 fire truck」，排氣量4230CC，重3200公斤，車上配有探照燈、火鉤、移動式幫浦、瞄子、裝滅火器的木箱等用具，車子右後方掛有「警鐘」，早期趕往火場，沿路都是靠敲鐘來示警。

老消防車是1979年從日本名古屋購入，在宜蘭酒廠服務，支援當時宜蘭警察局消防隊的勤務，2007年退役後，直接放在宜蘭酒廠保存。

消防局長徐松奕說，消防局1月16日至31日，要在羅東文化工場舉辦「蘭陽消防，百年風華」消防文物展，消防局特地向宜蘭酒廠商借這台縣內最資深的消防車，因為要進車廠整理清潔與保養，送往車廠途中被民眾看到，才搶先曝光。

消防文物展除有老消防車，還展出不少早期消防隊的照片及消防相關用具；例如1979年春元6號消防演習、早期義消消防衣等。此外，羅東義消消防鐘早期掛在高處，有火警時，由值班人員以鐵鎚敲擊，若節奏為「噹…噹…噹」，意思是鎮內發生火災；節奏「噹噹噹…噹噹噹…噹噹噹」則代表要支援撲救其他鄉鎮的火災。

民眾看見已有40多年歷史的消防車開在路上，相當新奇，紛拍照留念。（蘭陽汽車玻璃修復提供）

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