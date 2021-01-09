鐘景琨移民署長黑馬 邱豐光動向受矚目

警界傳人事異動

2021/01/09 05:30

邱豐光 本月中屆齡退休

〔記者王冠仁、邱俊福、俞肇福／綜合報導〕移民署長邱豐光將於本月中屆齡退休，據傳卸任後，有商界人士找他幫忙，但也有傳聞可能被延攬至非中央政府的政務官，動向受矚目，不過本人未回應；邱的移民署長遺缺，目前傳出的熱門人選是由移民署副署長鐘景琨升任。

鐘景琨為警大47期畢業，對移民、國境業務熟稔，相關資歷完整。曾擔任台北市警察局長的邱豐光，於2017年世大運開幕當天，因出現陳抗團體鬧場，邱被認為應擔起責任，遂被改調為警政署副署長，直到移民署長一職出缺，政治高層肯定他過去的工作表現，調整他為移民署長。

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警察大學43期畢業的邱豐光，當年參與偵辦「挾持南非武官」等戰役而知名，警界職務上破獲多起大案；擔任移民署長後，在查察失聯移工、成立科技偵查中心等方面皆有表現，過去還被認為是「救火隊」最佳人選。

警界大仁哥 將掌新北警

至於這次傳出將接任新北市警局長的黃宗仁，為警察大學45期行政系第一名畢業，平常照顧基層，重視溝通，加上身段柔軟，任職台南市警局長期間獲基層認同，被封了個「大仁哥」的親切封號，還被人稱為「史上最接地氣」局長；但前年在政治角力因素下，回鍋擔任警政署副署長，雖被認為「太委屈了」，不過警界早有聲音認為他顧全大局，不可能就此沉寂。

對此，新北市長侯友宜表示，不管人選是誰，新北市過去、現在及將來的警察局長，都是最優秀的。原新北市警局長陳檡文，傳出可望接警察大學校長；若順利接任，在六都重要警局長之外，又多一個警大校長歷練，警界認為對他是正面。

傳將接任高雄市警局長的刑事局長黃明昭，警大51期外事系畢業，行事風格謹慎，事必躬親，對於下屬嚴格，但也會懇切指導，他長期在刑事單位服務，具刑事長才，若接下高市警局，警界認為他勝任上不會有問題。

傳將接任刑事局長的警政署副署長黃嘉祿，警大44期刑事系畢業，警界人士眼中，他為人穩健、具協調能力，歷練過台北市警局分局長、刑事局副局長等職。

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