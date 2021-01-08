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    自由日日Shoot》舉報長官性騷挨懲！ 中化製藥不甩竹縣撤銷令

    去年T女為了蒐證魏男（右圖，取自臉書）性騷，私帶手機入廠雖果然拍到魏男的不雅照（資料照，T女提供），但也被公司記小過處分。 

    去年T女為了蒐證魏男（右圖，取自臉書）性騷，私帶手機入廠雖果然拍到魏男的不雅照（資料照，T女提供），但也被公司記小過處分。 

    2021/01/08 05:30

    違性平法 藥廠被罰20萬

    〔記者黃美珠／新竹報導〕本報去年11月獨家披露國內老字號GMP藥廠中國化學製藥，被控漠視女員工疑遭直屬上司魏姓股長長期性騷擾，新竹縣政府勞工處調查認定屬實，依違反性平法裁罰藥廠20萬元，且將依法公布公司和公司負責人的名字；其中，本案女被害人因申訴無著，只好私帶手機入廠蒐證，廠方事後竟以違反內規為由，將其記小過懲處。竹縣府難以接受，發文令藥廠撤銷懲處，否則將依同法再行開罰，直到改善為止。

    藥廠不服 不排除提訴願

    不過藥廠也槓上竹縣府，該廠詹姓副總經理表示，性騷擾事件疑點重重，且已進入司法程序，期待司法還原真相；魏姓股長之前已被記一大過，調離原工作區域，以保護2名申訴人T女、S女（代號）。因T女私帶手機進廠，違反公司內規屬實，不會撤銷小過處分。

    詹姓副總經理並說，當初受理口頭申訴的課長，曾問她們是否願被改派到其他區工作，但被拒絕，因此在司法結果出爐前，基於保護公司商譽，不排除對縣府的懲處進行訴願。

    竹縣府勞工處表示，雇主收到員工在職場被性騷擾的申訴，不論「口頭」或書面，都要積極處理且做成書面紀錄，否則一旦被查獲「知悉性騷擾情形，卻未採取立即有效的糾正及補救措施」時，將依違反性平法處以10萬到50萬元罰鍰，廠方強調申訴人只用「口頭」，未用書面申訴，這是推卸責任。勞工處受理本案申訴後，進廠調查、召開就業歧視評議委員會，認定藥廠確實違反性平法第13條第2項等，裁罰20萬元，業者30天內若未訴願，本月底前就須繳清罰款。

    竹縣府 罰到改善為止

    至於T女私帶手機進入工廠蒐證，縣府認定她是因「申訴未果，求助無門」，業者予以記小過處分，屬於性平法第36條所指的「不利處分」，若不撤銷，勞工處會再依同法第38條繼續開罰，直到業者改善為止。

    去年11月初，當時藥廠的46歲魏姓股長遭指控，7年來藉勢在上班時對所屬2名女員工性騷擾。

    被害人S女和T女說，魏男用淫言穢語對她們講述夫妻房事，還替2人標價邀3P，她們4度向主管申訴，都被以「沒有證據」打發，導致魏男色膽養大，居然對她們襲胸、拍臀、摸下體，甚至自己脫褲、露鳥意圖猥褻，荒誕行徑直到被帶進廠的手機拍下蒐證，報案提告才得以揭發。

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