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    最高法院廢「限量分案」逾4千積案一次清倉

    最高法院取消限量分案制度，倉庫堆積的案卷，全部分案給院內法官。 （最高法院提供、資料照）

    最高法院取消限量分案制度，倉庫堆積的案卷，全部分案給院內法官。 （最高法院提供、資料照）

    2021/01/05 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕最高法院實行72年的「限量分案」制度，昨起正式走入歷史，為廢除限量分案，將去年3月以來庫存的全部4432件刑事、民事案件，採電腦分案方式，一口氣分給院內參與分案的72位法官，平均每位分得61.5件，往年案件上訴至最高法院後，堆積在倉庫遲不分案、難見天日的陋規，成為歷史畫面。

    日後上訴案 當月分給法官審理

    這是最高法院繼2012年取消「秘密分案」後，又一歷史創舉。最高院廢除限量分案，希望能促進司法效率與裁判品質、保障人民訴訟權益，在兼顧法官工作負荷量間取得平衡。而清除積案後，日後每件上訴、抗告至最高法院的案件，都能在當月就分給法官審理。

    最高院自1949年起，即實施限量分案，每位法官每月有受理數10件不等案件的天花板上限。依最高院往例，除了人犯在押、重大矚目等案件須隨到隨分，其餘一般案件只能排隊，以致新增上訴案件大塞車，數千件大小袋的案卷，堆放在倉庫排隊2、3年才獲分案成為常態，影響人民訴訟權益，近年備受批評。

    最高院去年即已加速推動清理積案，司法院也同意增派法官，並放寬過渡期間的辦案期限，從原本的1年期限，延長為刑事1年4個月、民事1年半，以緩衝龐大的案件壓力。

    去年新任院長吳燦上任後，院內法官會議決定，自今年1月起廢除限量分案制度。

    昨起全面分案，最高院統計，去年底前的刑事待分案件共2454件，昨由38位法官參與分案，平均每位分得64.6件；民事庭去年就已開始調整分案比例，積案較少，待分案件1978件，分給34位法官，平均58.2件。最高法院表示，重大矚目案件原本就規定一上訴便立即分案，本次庫存案件沒有重大矚目案件；且去年就已努力清理積案，以減低庫存量，因此庫存最久遠案件只到去年3月，並無久懸未分的「陳年積案」。

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