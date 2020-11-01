澎湖海巡開槍攔截 查獲逾5億元走私菸

海巡署第十三巡防區破獲萬餘箱走私香菸，市價逾五億元。（金馬澎分署第七岸巡隊提供）

2020/11/01 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署第十三巡防區雷達作業組，前晚在馬公鎖港外海發現疑似2艘貨輪併靠情形，立即派出澎湖海巡隊巡防艇登檢，成功壓制中國無船名鐵殼船，但外籍貨輪企圖逃逸，射擊2發霰彈槍才成功攔阻，查獲市價超過5億元走私香菸。

2艘貨輪併靠異常

海巡署調查指出，上月30日晚間發現海上異常情況，通報烏崁安檢所守望人員，表示於鎖港碼頭外海約0.5浬有疑似2艘貨輪併靠情形，同時引導第八海巡隊線上巡防艇前往登檢，發現有1艘外籍貨輪MINGXIA及1艘中國籍無名鐵殼船併靠接駁。

請繼續往下閱讀...

海巡登檢抄獲私菸

海巡隊警艇抵達通報海域，即時登檢中國籍無名鐵殼船並成功壓制，另艘涉案船舶（外籍貨輪MINGXIA）蛇行逃竄，海巡隊警艇追逐中使用非致命性武器霰彈槍，射擊2發控制該貨輪人員，登檢時全程穿戴防疫裝備，發現涉案船舶載有走私菸品，且數量龐大，艙單登記有1萬1158箱。

從菲走私交貨中國船

據了解，外籍貨輪由菲律賓載運走私香菸，行經越南，原預定在澎湖小門西北22浬，交貨給中國無船名鐵殼船，但因風浪過大，無法使用船上吊臂吊掛私菸，所以改往風力較小的鎖港外海0.5浬交貨，卻因離岸際過近，被澎湖海巡隊成功截獲，破獲數量龐大的走私香菸。

由於數量多，運費超過法定10萬元限制，必須公開招標，所以暫時無法全面清點。全案依違反菸酒管理法及兩岸人民關係條例送辦。

查緝人員全副武裝，防止疫情趁隙而入。（金馬澎分署第七岸巡隊提供）

外籍貨輪滿滿太空包裝走私香菸，初估市價逾五億元。（金馬澎分署第七岸巡隊提供）

澎湖海巡隊射擊2槍，將蛇行逃逸的貨輪攔截。（記者劉禹慶攝）

澎湖海巡隊壓制中國無船名鐵殼船，帶案扣回馬公隊部。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法