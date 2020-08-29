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    首頁　>　社會

    億圓富吸金案 判17年罰9億 41億吐回

    億圓富投資詐騙自救會認為法官判太輕，揚言上訴到底。（記者黃佳琳攝）

    億圓富投資詐騙自救會認為法官判太輕，揚言上訴到底。（記者黃佳琳攝）

    2020-08-29 05:30:00

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，被控吸金逾45億元後落跑2年，最後在台南女友的豪宅落網，高雄地院依違反銀行法等罪重判17年、罰9億元，不法所得41億元應先發還給被害人。

    高雄地院昨宣判時，周瑞慶沒有太多表情，自救會成員認為判他17年太輕，且懷疑周還有財產沒被檢調查扣，犯罪所得絕對超過41億元，揚言要上訴到底，討回養老金。

    判決指出，周瑞慶等人以召開說明會授課、參加旅遊等方式，向參加者誆稱億圓富擁有眾多子公司、未來將上市上櫃，營造集團規模龐大、前景看好等假象，以「股票質押」、「借款保證獲利18%到24%」等名義，向民眾吸金。

    檢調大動作搜索後，周瑞慶藉故落跑，直到2年前中秋節「變裝」跑到女友豪宅烤肉被逮；同案的30多名集團幹部也陸續被判刑2年至10年10月不等，周瑞慶移轉管轄權到高雄後，歷經半年多審理，數十名被害者出庭時一度塞爆法庭。

    由於被害者多為退休老年人，在法庭上哭喊著自己的棺材本被騙光，要周趕快把錢還他們，還有被害人向親友借了200多萬元，本以為可拿到每月4萬元的利息，沒想到錢就這樣不見了。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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