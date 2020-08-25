爭一隻幼犬 6人圍殺害人命

為1隻狗引爆殺機！龔姓男子偷抱走幼犬，遭狗主教唆圍毆教訓，經送醫加上本身肝疾，治療近1個月不治，4人依殺人未遂判刑8至14年。圖為凶案現場。（記者黃良傑翻攝）

2020-08-25 05:30:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕44歲蔡姓狗主人不滿龔姓男子擅自將他飼養的幼犬抱走，還聲稱狗走丟無法歸還，蔡男電話興師問罪和龔起口角，怒嗆「用你這條命來賠這隻狗仔！」並教唆李男等6人，分別持鐮刀等凶器砍殺龔男致顱內出血、顱骨及顏面骨折等，龔送醫又因患肝病，隔月多重器官衰竭不治，檢方依殺人罪起訴，不過法醫認為鈍器毆打及宿疾都是可能的死因，高雄地院改依殺人未遂罪，將蔡男等4人判8年至14年不等徒刑，涉案另3名少年由少年及家事法院審理中。

據調查，蔡男2019年3月在自家鴿舍工寮飼養寵物幼犬，送養後留1隻自己飼養，未料這隻小狗卻被龔男擅自抱走，蔡男索討時，對方聲稱狗已遺失、無法歸還，雙方爆發口角、衝突，蔡男憤而教唆李男、蔣男、楊男及3名少年，將龔打到顱內出血、顱骨及顏面骨折，前臂至右手挫傷、右膝挫傷併皮膚組織壞死送醫住院。

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被害者罹肝疾 多重器官衰竭不治

龔男除傷勢嚴重，且曾罹患肝硬化等疾病，造成自身免疫力下降，持續住院治療又併發感染，近1個月後因多重器官衰竭不治。法醫認為龔男遭人毆打，死因與鈍器、銳器併發感染及肝硬化等有關，才導致多重器官衰竭不治。

案發後龔男在醫院向警方表示「自殘」受傷，直到病情惡化，龔才告訴母親是被人砍傷，龔母於兒子住院2週後向林園警方報案，警調閱路口監視畫面，追捕蔡男等7人到案。

蔡男辯稱未教唆殺人，也沒有要攻擊龔男，傳送訊息只是「打嘴砲」；其他人辯稱只是助陣，沒有要致龔於死，少年則說只是觀看，沒有動手毆打被害人。

高雄地院合議庭勘驗凶嫌手機對話紀錄及監視器影像，認定蔡男等人可預見多人鬥毆時，會相互感染、助勢，極易失控使被害人生命危險，認定4嫌具有殺人犯意。

複驗結果也認定，死者若無既往疾病，一般青壯年人在後續治療後，應可痊癒出院，因此，全案以殺人未遂判刑，可上訴。

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