高雄分屍案》愛河撈到旅行袋 打開驚見斷腿

高雄市清潔隊員連兩天在愛河撈到旅行袋，昨早好奇打開其中一袋，赫見袋內裝著兩截小腿屍塊。（記者陳文嬋翻攝）

2020-06-24 05:30:00

清潔隊員 連兩天撈起相同袋子

〔記者方志賢、黃良傑、陳文嬋／高雄報導〕高雄市驚傳駭人的分屍沉河命案！高雄市環保局清潔隊員連續兩天，打撈起兩個漂浮在愛河上的深色旅行袋，因袋子完全一樣、袋內物品均沉重，昨早好奇下打開其中一袋，赫見是兩截小腿屍塊及一個啞鈴，嚇得報警；警方發現另一袋裝著疑為上半身屍塊，就體積研判，應有屍塊未尋獲，裝屍袋恐不止兩個。

檢警認定全案是他殺後分屍裝袋，再用啞鈴將屍塊沉入河底，不排除擴大打撈屍塊，並預定今天複驗屍塊，同時擴大調閱相關監視器及清查失蹤人口，全力找出遇害者身分及追兇。

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警方表示，環保局溝渠隊兩名清潔隊員，前天上午開小船在愛河打撈漂浮樹枝、廢棄物，在支流幸福川出口到同盟路家樂福賣場間河道，撈起一個漂在河面的旅行袋，以為裡面裝著廢棄物，不以為意，運到上游九如陸橋下截流站堆放。

好奇打開 赫見小腿屍塊及啞鈴

昨早，兩人在前一天發現旅行袋的附近河面，又撈起相同的袋子，同樣帶回截流站。由於連續兩天出現相同袋子，感覺奇怪，一人好奇打開其中一袋，赫見袋內裝著疑似人腿，且當場飄出屍臭味及滲出血水。

警方獲報會同鑑識人員趕來，確認袋內裝著兩截小腿，隱約可看到小腿連著後腳跟，屍塊用黑色塑膠袋包裹，裡面放了啞鈴；另一袋裡面也有啞鈴及包裹屍塊的黑色塑膠袋，屍塊已腐爛生蛆。

檢警研判 恐還有裝屍袋沉河裡

近日天氣炎熱，加上屍塊長時間浸泡河水，皮膚呈皺褶，但腐化不算嚴重，研判死亡時間約三天左右，疑遇害後遭分屍沉入河底，後來裝屍塊袋子先後浮出河面，被清潔隊員撈獲。

檢方決定今上午等法醫研究所的法醫南下，會同解剖複驗，再打開另外一個旅行袋，詳查裝著哪些身體部分，以及看能否採到ＤＮＡ和指紋送驗，以利比對追查死者身分。檢警初步認為，兩個袋子不太可能把全部屍塊裝入，研判還有裝屍袋沉在河裡。

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