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爸媽虐死女嬰冰3天 找小三聯手棄屍埋沙灘

警方偕同海巡署到棄屍沙灘尋找女嬰屍體，涉嫌虐死女嬰的夫妻被帶到地檢署訊問。（記者鄭淑婷攝、許倬勛翻攝）

警方偕同海巡署到棄屍沙灘尋找女嬰屍體，涉嫌虐死女嬰的夫妻被帶到地檢署訊問。（記者鄭淑婷攝、許倬勛翻攝）

2020-06-20 05:30:00

〔記者許倬勛、鄭淑婷／桃園報導〕桃園市同為24歲的年輕夫妻檔龍學麟、陳雅蘭，涉嫌將所生的7個月女嬰施暴致死，2人釀禍後，竟將女嬰冰在冰箱3天，擔心屍臭味逸散，龍男找來他的小三林季芊，一同將女嬰裝進塑膠袋，埋屍新屋區的海邊沙灘，女嬰的姑姑多日未見姪女，追問2人獲悉此事報案，警方昨尋獲屍體，認為龍、陳、林3人涉重嫌，依殺人、遺棄屍體等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

多日未見姪女 姑姑追出真相報警

據悉，龍男打零工為生，與無業的妻子陳女育有2歲女兒，去年底再生1女，承租中壢區套房，適逢武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發，龍男工作有一搭沒一搭，情緒不穩，套房內常傳來爭吵聲與嬰孩哭聲。

6月14日下午，套房內傳出激烈撞擊聲，女嬰異常大聲哀號，有房客轉述，當時「隔著牆都能聽到『砰』、『砰』聲響，彷彿整個房間都在震動，持續10多分鐘，疑似有人遭毆打。」

女嬰的姑姑龍女疼愛姪女，偶爾協助照顧，18日下班後，到弟弟、弟媳住處探視時未見姪女，發現2人神色有異，經追問姪女在哪裡，龍男起初回稱「不知道」，隨即情緒崩潰，鬆口說女兒已身亡，深埋新屋海邊，龍女隨即拉著弟弟、弟媳出門，在路上攔下警車，向員警表示：「他們兩人犯大錯了！」全案才曝光。

龍男、陳女供稱，14日下午睡醒時，發現女兒從床上摔落地面，劃到頭部，大哭一陣後忽然沒了聲音，以為僅是輕微擦傷不予理會，沒多久女兒就失去呼吸心跳，2人不知如何處理，也沒錢看醫生，只好將遺體冰冰箱，後來擔心屍臭味逸散，找來林女商量，17日晚上將女嬰以塑膠袋包裹，帶到新屋區新濱二號橋南側約500公尺處沙灘掩埋，埋屍深度約50公分。

海巡署搜沙灘挖出女嬰屍體

警方獲報協請海巡署到沙灘搜尋，昨上午8點多尋獲遺體。楊梅警分局偵查隊長吳學安表示，尋獲屍體時，只見女嬰被塑膠袋層層包裹，初步檢視後腦勺多處腫脹、瘀傷，另有一道約3公分撕裂傷，檢察官、法醫昨午相驗女嬰屍體，預計下週一解剖釐清死因。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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