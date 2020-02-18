小三激戰人夫辯全裸洗浴室 法官打臉

小三激戰人夫示意圖

2020-02-18 05:30:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕越南籍阮姓女子偷吃林姓人夫，被邱姓正宮抓到2人去摩鐵開房間，新竹地院判阮女需賠邱女20萬元。沒想到事後又被邱女發現，2人在阮女新居浴室全裸性愛的影片，邱女再度控告阮女並索賠，阮女辯稱是大熱天洗浴室，請林男進去看為何沒熱水，但新竹地院法官妙駁小三：「洗浴室不一定要裸體吧？」再度判她需賠人妻10萬元。

邱女指控，丈夫林男2017年間認識阮女後發展婚外情，藉各種機會外出約會，她在行車紀錄器錄得2人對話，林男和阮女對話中討論著要花錢去摩鐵，還是車震…等等。法官認為2人確已逾越正常男女交往分際、侵害邱女配偶權，2018年9月判阮女應賠人妻20萬元。

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判決後某日邱女整理房間時，發現1個隨身碟，裡面竟有阮女與林男去年4到6月間在阮女住所內全裸互動及發生性行為的3段影音檔。

邱女認為阮女於前案判決後毫無悔意，短時間內仍繼續與人夫來往，讓她身心受創，憤而求償80萬元。

阮女則說，浴室內裸體影片是她整理打掃新家後，因天氣炎熱汗流浹背，在浴室盥洗，但因無熱水，林男進入浴室內幫忙察看並修繕，2人並未性交。

法官認為，清洗浴室並不一定要裸體，且阮女既知林男在屋內，因前案判決應賠人妻20萬元，理當更應避嫌，卻仍裸體在浴室內清洗並詢問林男要不要進去，足認有不正常男女私情關係，再判阮女需賠10萬元。

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