小姊弟疑遭灌藥 無辜雙亡 貧母救回 涉殺人罪

吳女13日晚間騎車載小姊弟到汽車 旅館投宿，吳女臉書有與小姊弟昔 日開心的合照。 （記者王宣晴翻攝、翻攝吳女臉書）

2020-02-17 05:30:00

傳訊前夫「孩子手腳很冰冷」

〔記者王宣晴、賴筱桐／新北報導〕30歲的吳姓女子離婚後獨自照顧8歲女兒及6歲兒子，吳女失業後，與小孩寄住哥哥家，吳女13日與小姊弟投宿新北市一處汽車旅館，前晚她發訊息給前夫，表示經濟困難想借錢，未獲回應，昨晨又發訊息稱「孩子手腳很冰冷」等，前夫看到訊息驚覺不對趕往旅館，發現小姊弟死亡，吳女意識模糊、送醫後暫無生命危險。檢警發現小姊弟疑遭灌藥，頸部有可疑勒痕，將待她病情穩定後偵訊釐清，全案朝殺人罪嫌偵辦。

家屬錯愕悲傷又氣憤

由於吳女日前告訴哥哥，想帶孩子出去散心幾天，因此離家，對於發生憾事，家屬錯愕悲傷之餘，也相當氣憤。

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吳女與39歲陳姓前夫離婚後，由她在外租屋獨自扶養小姊弟，前夫會定期探訪，吳女曾從事直播網拍、美容業等工作，不過今年初失業，2個月前搬到新北市五股與兄嫂同住，雙方卻因生活作息等因素發生摩擦爭執。

13日晚間6時許，吳女騎車載小姊弟到離兄嫂住處10分鐘車程的旅館投宿，預計住到18日。

前晚11時許，吳女傳訊息給前夫訴苦說住在汽車旅館，經濟困難想要借錢，卻未獲回應，昨晨又傳「孩子手腳很冰冷」、「我要下去陪他們，不讓他們在黃泉路上孤單」的訊息給前夫。

前夫趕到旅館 驚見3人躺床上

陳姓前夫清晨4時許看到訊息，始終聯繫不上吳女，趕緊到旅館，赫見3人仰躺床上，小姊弟明顯死亡，遺體冰冷僵硬，頸部有勒痕，吳女意識模糊。

警方在房內發現20多顆藥物，檢警昨相驗遺體，並通知陳姓前夫及吳女兄長到案釐清。

檢警初步研判，吳女先對小姊弟灌藥，迷昏後再將其勒斃，確切原因待解剖釐清；而吳女經搶救尚未清醒，仍在醫院治療觀察。

吳女及2名小孩寄住在吳女的哥哥家，沒有家暴或兒少保護案件的紀錄，社工人員發現2名孩子的情況不錯，有按時上學，沒有中輟或時常請假。

社工13日曾前往訪視關懷

新北社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，吳女是列冊低收入戶，她原本有工作，因此僅戶內未滿15歲兒童、每人每月補助2802元，每月共領取5604元補助，勞、健保不用自負額，今年2月學校又提供一筆5000元急難救助金；吳女2月11日反映有經濟需求且情緒困擾，社工13日前往訪視關懷，她表示積蓄只夠用半年，情緒困擾有就醫服藥。

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