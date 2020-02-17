小姊弟雙亡》法界︰殺童加重一半刑責

吳女13日晚間騎車載小姊弟到汽車旅館投宿。 （記者王宣晴翻攝）

2020-02-17 05:30:00

〔記者王冠仁、羅綺、賴筱桐／綜合報導〕吳姓女子疑殺害2名小孩後再自殺，引起社會震驚。律師林柏男說，吳女的2名小孩明顯身亡，吳女已觸犯刑法殺人罪嫌；尤其小孩都未成年，根據兒童及少年福利與權益保障法，吳女還需加重2分之1刑責。

林柏男指出，父母若帶小孩自殺，小孩身亡則觸犯刑法殺人罪嫌，可處死刑、無期徒刑或10年以上徒刑；若小孩受傷，則觸犯殺人未遂罪嫌。

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不過，兒少法規定「成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑2分之1」。

家扶︰不得剝奪孩子生命權

家扶中心呼籲，兒童並非父母的財產，而是國家資產，沒有人有權力剝奪孩子的生命；也呼籲大眾多一分敏感度，對高風險家庭伸出援手，或協助通報，一同防止憾事發生。

家扶基金會社會資源處長林秀鳳說，世上沒有過不去的關卡，社會有許多資源能協助緊急渡過難關，如短暫急難救助、租屋補助、短期借款等；遇困難可撥打衛福部福利諮詢專線1957、家扶關懷專線0800078585（0800-您請幫我幫我），或113保護專線尋求協助。

新北市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺也表示，吳女須面對司法刑責與家人的不諒解，社工會持續關懷訪視。

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