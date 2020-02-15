情人節K歌大亂鬥 士官護妻被捅重傷

示意圖

2020-02-15 05:30:00

20多人打成一片

〔記者林嘉東／基隆報導〕陸軍關渡地區指揮部所屬的28歲蔡姓現役士官，昨與妻子、多名友人到基隆市凱悅卡拉OK過情人節，歡唱到一半，有女子疑走錯包廂被打，隔壁包廂10餘名酒客突然闖入，雙方20多人一言不合引爆衝突，蔡男見妻子挨揍上前保護，遭卻對方持開山刀從背部猛刺1刀，一度命危，經急救撿回一命，警方已掌握行凶的男子，擴大偵辦中。

警方調查，陸軍關渡地區指揮部機步二營機步一連蔡姓中士前天起連放4天假，昨清晨4時30分左右，帶著陳姓妻子與8名友人，至基隆市凱悅卡拉OK6樓包廂喝酒唱歌過情人節。

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蔡等人歡唱至早上7時30分，隔壁包廂10餘名酒客突然闖進；其中1名女子怒嗆：「剛剛誰打我？」

蔡等人見對方侵門踏戶，認為藉故找碴，雙方一言不合，互推互嗆後，拿起桌上啤酒罐互砸，接著相互揮拳，從包廂內打到走道上，混亂中，蔡為了保護被打的妻子，遭人持開山刀從背部猛刺1刀，雙方見蔡倒臥血泊，一哄而散。

差點就傷到心臟

蔡男送醫治療，醫師發現蔡的背部刀傷深及肺部，雖未傷到心臟，但已造成「創傷性氣胸」，經急救救回一命。

案發後，警一分局忠二路派出所調閱監視器，找到率人闖入蔡包廂的女子；女子供稱，她酒後走錯包廂，被蔡包廂內的人打，才率友人前往討公道。

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