會勘釀混戰 竹南鎮代、里長掛彩

2020-02-12 05:30:00

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮林姓男鎮民代表，昨下午陪同苗栗縣政府人員前往竹南鎮天文里會勘一處土地因封路無法通行狀況時，與當地余姓里長及里長胞兄發生衝突，雙方上演全武行，還鬧上派出所，竹南鎮長方進興聞訊後介入協調，雙方暫不提告。

警方調查，因里長住處附近有地主打算蓋房子，工程會行經都市計畫區道路，雖有私人持分，卻被封路無法施工，地主請來苗縣府會勘，林姓鎮代等人陪同。

請繼續往下閱讀...

警方指出，雙方在協調過程中，里長堂姊與林姓鎮代爆發口角，後來里長、里長胞兄與林姓鎮代互嗆，狀況愈演愈烈，爆發拉扯，雙雙掛彩，都到醫院就醫。

林姓鎮代指出，基於民代職責為民發聲，之前與該名里長並無私人恩怨，因該道路位於都市計畫區範圍，里長卻封路不讓要建屋的里民工程車通行，縣府才辦會勘了解。

林姓鎮代說，他陪同會勘，卻先被里長堂姊嗆聲，之後該里長與其胞兄靠近他身旁，里長胞兄先動手，隨後里長也出手，他並未先動手打人。

該里長接獲記者電話後僅表示「我現在沒空，抱歉」，無法得知回應。不過該里長在派出所指稱是林姓鎮代先出手。

雙方鬧上派出所，方進興聞訊趕往調解，雙方表示暫不提告。方進興說，公眾人物打成一團是不良示範，希望大家有話坐下來好好談。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法