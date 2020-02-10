泰女賣淫遭搶光還觸法 假警扮嫖客黑吃黑

監視器拍下假警察準備上樓。 （記者徐聖倫翻攝）

2020-02-10 05:30:00

〔記者徐聖倫／新北報導〕到台灣賣淫，不但皮肉錢被黑吃黑搶光，還觸犯法律，至少3年不能來台，真是得不償失！

21歲泰國正妹阿梅（化名）持觀光簽證來台「賺皮肉錢」，日前1名男子假扮警察到阿梅新北市的出租公寓，還沒交易就搶走她皮包揚長而去。阿梅泣訴，來台半個月賺的2萬台幣全遭搶，還說，有多名姊妹也受害，令人心生畏懼。

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據了解，阿梅透過泰國友人介紹給台灣雞頭，友人向她稱來台賺皮肉錢，賺一段時間就可以撐起家中經濟。

來自泰國中低階層家庭的阿梅自小窮怕了，下定決心來台淘金。阿梅上月持觀光簽證來台，她相貌清秀，看起來就像大學生，因此生意絡繹不絕。

本月5日清晨5時許，1名男子透過雞頭相約阿梅交易，阿梅接獲雞頭訊息開門讓男子上樓，男子先拿出2000元性交易費用給阿梅，見屋內只有阿梅1人，並確認她不會說中文，馬上亮出假證件並以英文表示自己是「警察」。

阿梅不知所措，男子要求阿梅拿護照給他檢查，阿梅乖乖照做，當阿梅從皮包拿出護照時，男子迅速搶走皮包，拿走現金隨即奪門而出。

阿梅說，皮包裡有她半個月賺的2萬台幣，另外還有2000泰銖，現在全都被拿走，她做了半個月白工，欲哭無淚。

阿梅還說，她有很多姊妹都受害，地點包含新北市永和區、台北市中正區、萬華區，這名男子至少搶了3、4間個人工作室，她希望這樣的事不要再發生。新北市警方得知本案後，呼籲被害人勇於報案，並將全力偵辦。

假警至少搶3、4間個人工作室

據了解，阿梅違法從事性交易，也違反社會秩序維護法，最重可處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰。而移民署表示，阿梅持觀光簽證，依入出國移民法有關禁止外國人入國作業規定，違反善良風俗（賣淫等行為）者，依我國法律裁罰完畢後，除遣返外，在未來3至5年不得入境。

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