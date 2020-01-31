過年缺伴手禮 窮男偷金魚送小孩

韋姓男子凌晨三點到店家偷金魚。（記者王捷翻攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者王捷／台南報導〕台南一名60多歲韋姓男子收入不穩，想到過年沒錢買伴手禮送人，自認很沒面子，竟鎖定店家用來招財、養在店外的7條金魚，於春節前夕深夜，將金魚全撈光打算拿來當伴手禮，翌日店家發現氣炸報案。

警方除夕當天找到韋男，他坦承犯案並說，金魚代養5天都活得好好的，也都還沒送出去，願將金魚還給對方，警方仍依竊盜罪函送法辦。

請繼續往下閱讀...

韋男過去經商時曾經很風光，今年過年時，覺得留在身邊的朋友都對他不錯，不過他卻沒能力包紅包，連禮盒都捨不得買，他想起住家附近有1間店面，店外就擺了1個魚缸，裡面有許多漂亮的金魚，因此動起歪腦筋。

19日凌晨3時許，韋男帶著塑膠袋徒手撈金魚，把1缸金魚全撈光，隔天店家要餵魚時，才發現魚缸裡不見魚影，調監視器赫然發現，韋男竟跪在魚缸邊撈金魚。

店家為了招財，在店外的魚缸養了7條金魚，店家認為，金魚養了1年多，雖然不是很貴重，但竊嫌連金魚都偷很過分，因此報案。

養了5天 還沒送出皆追回

警方24日找到韋男，他到警所製作筆錄，坦承犯案並表示，想把金魚送給朋友的小孩作伴手禮，金魚養了5天，照顧得很好，也還沒送出去，願意將金魚還給對方，希望店家能原諒他。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法