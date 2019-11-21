婚姻失和 夫妻均就診身心科

高雄市鳳山區驚傳母女命案，昨晚將大體運往殯儀館。（記者張忠義攝）

2019-11-21 05:30:00

〔記者吳亮儀、陳文嬋／綜合報導〕高雄市發生罹患憂鬱症多年的女子和丈夫吵架，疑殺害讀高中的女兒後再輕生，據了解夫妻兩人都曾到身心科診所就醫；三軍總醫院精神醫學部部主任、三軍總醫院基隆分院院長葉啟斌指出，自殺者有憂鬱症的比例大約6成到8成，包括壓力、焦慮、失眠、久病厭世等原因都可能萌生自殺念頭，且很重要的一點是，9成以上的自殺者生前都有發出求救訊號，這訊號一定要把握，不該只歸咎社工或醫事人員，而是人人都該注意並幫助身邊有傳達出求救訊號的人。

葉啟斌說，以這起案例為例，夫妻失和是造成精神疾病的重要因素之一，這也是現代中年男女常見的困境，不只要做心理治療，還要處理婚姻、家庭問題，不能單單只有開立治療精神疾病的藥物，可能還要做家庭關係調節和處理。

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若就醫 一定要按時吃藥

葉啟斌指出，人會分泌血清素來當作負面思考的煞車機制，但憂鬱症患者缺乏血清素分泌，這個煞車機制沒了，病患一發作就會無止境的負面漩渦思考，越來越糟糕，所以若有就醫、需定期吃藥，一定要按時服藥來避免病況發作。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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