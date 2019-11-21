母女雙屍／校排前3 可上台清交 資優女曾說爸媽常吵架

高市驚傳母女雙屍命案，鑑識人員蒐證後帶物證離開。 （記者張忠義、陳文嬋攝）

2019-11-21 05:30:00

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市47歲陳姓婦人及她17歲女兒，昨被發現陳屍住處屋內，不幸身亡的李姓高中生在校功課很好，念升學班，成績都是全校前3名，日前曾向同學訴苦「爸媽最近常吵架」，沒想到她2天未到校上課，學校通知家長，竟傳噩耗。

女學生就讀的瑞祥高中校方表示，李姓女學生成績非常優秀，全校排名前3名，要考上台清交等國立大學沒問題，她週一有來上課，週二沒上課，當時就連絡家裡及母親，但無回應。

請繼續往下閱讀...

校方說，昨天週三一早她還是沒來學校，學校導師直到上午9點多連絡上父親，當時李父說他人在外面，老師原本要去家訪，但父親說他回家查看就可以，沒想到上午11時左右竟接到噩耗。

校方表示，接獲李父通報後已召開緊急會議，跨處室協調處理事務，除持續協助李父處理後續事宜，也針對該班學生、教師及家長啟動安心輔導機制，將安排輔導教師入班進行安心輔導，以安定班級親師生狀態。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法