漲潮淹沒來時路… 7大學生險困孤島

金門「建功嶼」退潮時形成海中步道與金門本島相連，遊客利用潮汐出入，有金門版的「摩西分海」之稱。（記者吳正庭攝）

2019-11-18 05:30:00

建功嶼「摩西分海」 金門觀光熱點

〔記者吳正庭／金門報導〕金門「建功嶼」退潮時形成海中步道與金門本島相連，遊客利用潮汐出入，有金門版的「摩西分海」之稱；七名男大生前晚八點多到建功嶼夜遊，不諳潮汐時間又違反夜間不宜登島規定，等到想返回時，驚見來時路已遭海水淹沒，進退不得，七人不敢報一一九，只用微弱的手機找路，所幸岸巡人員昨凌晨出動快艇摸黑將七人帶回，免於夜宿孤島。

7生不諳潮汐受困 被岸巡救出

金門岸巡隊副隊長王榮忠說，七人十六日晚上八點多到建功嶼，岸巡人員十七日凌晨零點二十八分獲報，島上有人受困，當時正逢漲潮，建功嶼周邊水流湍急，救援人員協助七人穿上救生衣，涉險接駁到救生艇脫困。

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七人脫困後表示，發現受困島上不想麻煩別人，所以沒打一一九求援，原想用手機的手電筒自行找路上岸，幸好被岸巡人員發現。

金門縣政府觀光處指出，石板步道兩端岸邊設置潮汐時間表，考量沒路燈、步道濕滑等，傍晚五點半後至隔日清晨五點五十二分是「不建議的上島時間」，由於海水漲潮迅速，建議上島時間是在乾潮前、後各半小時。

建功嶼位於浯江溪口，面積約五百平方公尺，原本是陸軍據點，離夏墅岸邊有一條長約五百公尺的石板步道相連，海水漲潮可達兩公尺多，將步道淹沒，海水退去後又重現步道，遊客稱為金門版的「摩西分海」，近年成了觀光熱點。

孤懸海上的建功嶼，漲潮時，連結岸邊的石板步道很快就被海水淹沒。（記者吳正庭攝）

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