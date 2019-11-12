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衛爾康火噬64命 凶地24年沒人敢買

衛爾康餐廳早已拆除一空，目前現址作為收費停車場使用。（記者許國楨攝）

衛爾康餐廳早已拆除一空，目前現址作為收費停車場使用。（記者許國楨攝）

2019-11-12 05:30:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市東協廣場的前身是「第一廣場」，上週一場火警，又喚起民眾「幽靈船傳說」及「衛爾康」大火的記憶…。發生在24年前的台中衛爾康西餐廳大火，造成64人死亡，是台灣史上單一建築物死亡人數最多的火災，至今仍讓台中人記憶猶新且談火色變，儘管火場建物早已拆除，期間還曾有五金行經營，仍因莫名原因歇業，一般認為，因在台中人心中留下「凶地」的印象，目前僅能做為收費停車場使用。

84年2月15日晚間7時許，位在中港路2段（現改為台灣大道）、靠近日興街交叉路口的衛爾康西餐廳瓦斯外洩，引發大火，因正值晚餐時間，不少人因為違建、逃生門被堵住等因素而無法逃生，造成嚴重傷亡。

衛爾康西餐廳在大火後被拆除一空，曾有據稱「鎮得住」煞氣的五金行業者進駐此地經營，並在2樓供奉地藏王菩薩等神明，不過偶爾還是有人感到有「東西」徘徊，入夜後即使店裡沒人，仍然可以聽見五金器具敲撞的聲音，最後五金行也因靈異等莫名原因歇業。這塊空地因此閒置，期間該塊佔地134坪的精華地，也曾開出求售資訊，去年據傳地主開價每坪105萬元、總價1.8億元求售，但歷經半年多仍未售出，因此降價4千萬元至總價1.4億元，但許多買家詢問得知是當年衛爾康大火的位置，紛紛打退堂鼓。

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