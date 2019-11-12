東協廣場火警重燃衛爾康惡夢／幽靈船傳說嚇跑旅客

台中市東協廣場上週傳出火警。（民眾提供）

2019-11-12 05:30:00

〔記者許國楨／台中報導〕多年的恐怖「幽靈船」靈異傳說，竟讓飯店業者遭受無妄之災！

台中市東協廣場（舊稱第一廣場）上週一場小火警，雖迅速撲滅未釀傷亡，不過台中市民的痛苦記憶「衛爾康」西餐廳大火慘案後，載滿亡魂的「幽靈船」曾飄到「第一廣場」上空的傳說，網路引發熱議，有業者透露，業績起碼掉三成，讓人始料未及，也很無奈。

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周遭飯店業績掉三成

本月5日上午，東協廣場突然冒出陣陣濃煙，消防人員發現濃煙不斷自大樓地下室竄出，立即進行排煙並佈置水線滅火，火勢一小時內撲滅，未有人員傷亡。

未料這起火警再度喚起市民塵封許久的「幽靈船傳說」，原來24年前，台中市「衛爾康」西餐廳發生大火，造成64死慘案，之後就開始有「幽靈船」傳言，坊間繪聲繪影，有民眾看見疑似載滿亡魂的「幽靈船」飄浮在餐廳上空，也有人宣稱，曾在「第一廣場」上空看到幽靈船，還傳言幽靈船須載滿100人才會離開。

因此東協廣場當天發生火警後，馬上在網路引起熱議，有網友說，「等了20多年的幽靈船到了嗎？」也有網友說，「燃起台中人24年前恐懼」等，但也有網友說，當年「幽靈船」一說傳開後，各地陸續發生重大火災事故，光是隔年2月，台中三民路夏威夷三溫暖先發生17人葬身火窟的大火，接著民族路民生大樓火災，造成13人死亡。

這兩起火災死亡人數與衛爾康死亡人數加起來就近百人，許多傳言認為，幽靈船已滿載亡魂離開；只是沒想到此次一場小火警，竟連同廣場周遭的一些飯店也無端遭波及，訂房率受到影響，一名業者說，最近很多民眾因對火災存有恐懼感，還有民眾因此退訂，業績起碼掉了三成以上。

業者百般無奈地說，現在公安消防等檢查較以往嚴格許多，籲請民眾不必驚慌。

陣陣濃煙從地下一樓不斷竄出。（民眾提供）

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