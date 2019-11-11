為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

網購情趣用品 叫小王取貨 女瞎掰性侵被揭穿

高等法院依4個相姦罪判黃男8月徒刑，得易科罰金24萬元定讞。（資料照）

高等法院依4個相姦罪判黃男8月徒刑，得易科罰金24萬元定讞。（資料照）

2019-11-11 05:30:00

〔記者楊國文／台北報導〕上市公司封測大廠彭姓女職員和黃姓男同事發生姦情，彭夫發覺後，彭女為圓謊，竟謊稱遭黃性侵，但檢警查出，彭女親自到購物網站訂購女性情趣用品，再指示黃取貨，因此拆穿騙局，證實是「合意性交」，彭夫最終原諒妻子撤告，高等法院依4個相姦罪判黃8月徒刑，得易科罰金24萬元定讞。

4個相姦罪 小王判8月

未婚的黃男和彭女是竹科封裝大廠同部門同事，黃雖知悉彭女已婚，仍對她展開熱烈追求，時常下班後留下協助彭女完成工作，終於打動她的芳心，並一起約會出遊。

2017年年初，2人4度到摩鐵玩樂、性交；黃還在過年期間邀彭女到外縣市玩，彭女恐遇熟人而拒絕。

同年2月9日，彭夫在妻子手機的即時通訊LINE，發現她和黃親密對話，懷疑2人有姦情，逼問後，彭女坦承4度和黃性交，但謊稱她是遭性侵害的被害人，因黃在工作上一直刁難她，並以她的裸照威脅，才被迫到摩鐵發生性關係。彭夫怒不可抑，到警局控告黃。

不過警方查出，彭女數度臨時向公司請假，到摩鐵赴黃的約會，她還在購物網站訂購女性情趣用品，指示黃出面取貨，質問彭女，她才哽咽承認和黃是合意性交，未遭性侵，說謊原因是想維護這個婚姻。

對此，黃雖承認4度去摩鐵，但堅稱「是到摩鐵純休息」、「我為了要放鬆」，彭夫則在一審時撤回對妻子告訴。高等法院認定相姦犯行明確，全案定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播