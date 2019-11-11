網購情趣用品 叫小王取貨 女瞎掰性侵被揭穿

高等法院依4個相姦罪判黃男8月徒刑，得易科罰金24萬元定讞。（資料照）

2019-11-11 05:30:00

〔記者楊國文／台北報導〕上市公司封測大廠彭姓女職員和黃姓男同事發生姦情，彭夫發覺後，彭女為圓謊，竟謊稱遭黃性侵，但檢警查出，彭女親自到購物網站訂購女性情趣用品，再指示黃取貨，因此拆穿騙局，證實是「合意性交」，彭夫最終原諒妻子撤告，高等法院依4個相姦罪判黃8月徒刑，得易科罰金24萬元定讞。

4個相姦罪 小王判8月

未婚的黃男和彭女是竹科封裝大廠同部門同事，黃雖知悉彭女已婚，仍對她展開熱烈追求，時常下班後留下協助彭女完成工作，終於打動她的芳心，並一起約會出遊。

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2017年年初，2人4度到摩鐵玩樂、性交；黃還在過年期間邀彭女到外縣市玩，彭女恐遇熟人而拒絕。

同年2月9日，彭夫在妻子手機的即時通訊LINE，發現她和黃親密對話，懷疑2人有姦情，逼問後，彭女坦承4度和黃性交，但謊稱她是遭性侵害的被害人，因黃在工作上一直刁難她，並以她的裸照威脅，才被迫到摩鐵發生性關係。彭夫怒不可抑，到警局控告黃。

不過警方查出，彭女數度臨時向公司請假，到摩鐵赴黃的約會，她還在購物網站訂購女性情趣用品，指示黃出面取貨，質問彭女，她才哽咽承認和黃是合意性交，未遭性侵，說謊原因是想維護這個婚姻。

對此，黃雖承認4度去摩鐵，但堅稱「是到摩鐵純休息」、「我為了要放鬆」，彭夫則在一審時撤回對妻子告訴。高等法院認定相姦犯行明確，全案定讞。

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