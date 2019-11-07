打卡賺利息⋯虛擬Q幣連環騙 兄妹慘賠150萬

陳女在自己臉書公開說到台南地檢署送狀控告Q幣詐騙集團，希望不要再有人受害。（記者王俊忠翻攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者王俊忠／台南報導〕2年前從公家單位退休的陳姓女子，今年原本想從網路行銷尋找人生事業第二春，卻遇上投資虛擬Q幣賺利息的連環騙局，其公務員胞兄也跟著栽入，2兄妹至少賠了新台幣150萬以上，在網路群組找到許多相同受害者、組成自救會，已蒐證向檢警報案追查網路詐財集團。

陳女痛訴，自己也有些貪念，約在4月間，一名到她家幫忙修網路的女子小雯教她可在網路下載Q幣APP到手機，有投資賺錢商機，先投資3萬1千元、換得1千Q幣（1Q幣可換31元台幣），說只要每天到APP打卡，過一段時間就能領利息，果然1個月後她多了200Q幣，換算領取6、7千元台幣利息。

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陳女後來加了很多Q幣市場LINE群組，1名昔日單位女同事對她說參加網路互助會、投資Q幣可賺錢，她信以為真、加入互助會群組，參與搶標，如她搶得4單1萬2千元（1單是3千元台幣），就先匯款給版主，再分得利息，後來單子愈搶愈多，匯款給版主後沒拿到利息，當時覺得被騙，7月底曾向南市警方報案。

這名神經大條的大姊哀嘆，其後又有網友邀她加入1個瘋狂搶單樂群組，一樣是搶單付台幣現金可拿高額利息；公務員胞兄起初見她搶單有賺到高利息，也投入搶單行列，到今年9月底，此群組版主稱搶單人數不夠；有人搶單後沒付錢，資金不足無法再付給會員利息，就此收攤，胞兄賠了50多萬台幣；她自己前後賠了上百萬元。

單日吸金高達1366萬

兄妹雖悲情、仍與其他受害網友冷靜蒐證群組資料，查出瘋狂搶單樂群組高峰期群友達487人，受害自救會成員132人，並發現群組在收攤前的9月27日單日吸金高達1366萬餘元；9月30日當天也有248萬3千元，儼然是龐大的吸金怪獸，已蒐得版主與蘇姓、阿成等疑似共犯，提供檢警積極追查。

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