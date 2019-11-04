下藥猥褻性侵拍裸照／4女受害 狼師重判17年

2019-11-04 05:30:00

〔記者許國楨／台中報導〕擔任學校社團指導教師的男子林芃逸，先後對4名女性伸出狼爪，在飲料下藥後猥褻、性侵、拍裸照，還將裸照傳給吳姓友人上傳色情網站供人觀賞，被害人除了有學校女同事及女學生，連昔日女同學都不放過，台中高分院依強制性交等罪重判林男17年，友人吳男也被判刑6年8月。

同事、學生都不放過

判決書指出，林男於2016年2月8日晚間，前往昔日女同學住處聊天，過程中偷偷將藥物摻入飲料，對方飲下後暈眩，他趁機性侵還拍裸照。

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還放上色情網站供人觀賞

接著林男與吳姓友人同謀，由林男於同年12月17日寄恐嚇信給女學生，恫稱未交出裸照，會將女學生與老師交往的事公布，女學生心生畏懼，自行拍攝裸露私密照給他，吳男則儲存觀覽被害人裸照，並上傳色情網站供人觀賞。

隔年9月9日，林男利用與女學生等人參加展演的機會，在飲料中下藥，趁機性侵對方，過程中並拍被害人私密處，又佯稱受廠商邀約拍攝照片，找另名昔日女同學擔任助理，趁機下藥後猥褻，拍攝被害人隱私部位後將影像傳給吳男。

同年底，林男又如法炮製，在同校女同事飲料中下藥，性侵被害人，還以手機拍下隱私部位，案經被害人提出告訴，台中高分院合議庭審酌，林男以尋求刺激等為藉口，利用被害人基於同學、同事的信任，以藥劑強制猥褻、性交犯行，並拍攝過程供己觀賞，還將裸照分享友人，予以判刑。

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