經濟部研究中心當炮場／玩太重鹹⋯女碩士翻臉告

經濟部專業人員研究中心。（記者蔡彰盛攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市的經濟部專業人員研究中心簡報室，竟成進修學員約炮場所?!

巧遇前女友舊情復燃

經濟部專業人員研究中心蔡姓進修班學員與前女友小娟（化名），恰巧在同一個班上課，晚間2人舊情復燃，相約在簡報室就地嘿咻，並進一步有重口味的舉止，事後小娟怒告性侵；蔡男喊冤，稱女方向來口味重鹹，新竹檢方發現小娟事後還與蔡男相約再戰摩鐵，認為有違常情，認定罪嫌不足，不起訴偵結。

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檢警調查，26歲蔡男與小娟都具碩士學歷且未婚，2人原為進修班課程同學也曾交往過，因故分手後，又在經濟部專業人員研究中心修課。

去年11月底某日晚間7點多，2人在餐廳用完晚飯後，相偕走到2樓簡報室前，蔡男邀約在簡報室就地嘿咻，小娟同意，未料事後小娟稱蔡男違反其意願，控告強制性交。

蔡男辯稱曾與小娟嘿咻10多次，當天是經小娟同意，並指小娟「向來口味重鹹」，且雙方有約定安全語「purple」，過程中若小娟說出，他就會停下來，當天小娟沒有反對，也未說出安全語，且2個月後還約戰摩鐵，怎麼會是性侵？

提告又約戰摩鐵 不起訴

檢方第2次偵訊時，小娟坦承與蔡男有約定性行為安全語，是「pocky」而非「purple」，且當天曾說出安全語，事後又改稱未說安全語，檢方懷疑指訴並不一致。

此外，小娟坦承今年1月間曾與蔡男相約再戰摩鐵，檢方認為，倘若小娟遭蔡男性侵，何以仍願意相約再戰？實在不像遭性侵之人，有違常情，難以採信。

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