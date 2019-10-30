20年未破刑案510件 柯文哲︰沒列管是漏洞

市議員王浩指出，台北市在2010年廣設監視器，但未偵破重大刑案至今仍有30件。（記者楊心慧攝）

2019-10-30 05:30:00

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員王浩昨在市政總質詢中指出，過去廿年間未破案的案件數累計高達五一○件，更有十六名被害人因此死亡，台北市監視器在二○一○年廣設，但未偵破重大刑案至今仍有卅件，他質疑警察局僅說破案數字，卻不提未破案數據，怠忽職守；台北市長柯文哲備詢時坦言，治安會報從沒報告過這件事，且重大案件未偵破也沒列管，「這是漏洞」。

王浩︰疑警局僅說破案 不提未破案數據

在王浩質詢結束後，台北市警察局發出新聞稿指出，過去廿年未偵破的重大刑案五一○件，多數發生在二○一○年以前，自使用監視器系統後，未破重大刑案已大幅減少，並指柯在二○一四年上任至今，未破重大刑案僅一件，且有逐案檢討列管，固定於週報、刑事工作檢討會報檢討管控。

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市警局︰2010年廣設監視器 未破刑案降低

王浩昨於市政總質詢問柯，設監視器對治安是否有幫助？柯答：「有，較易抓人。」但王浩質疑，有監視器後警察仍抓不到人，可見北市府把隨便放中間，ＳＯＰ放兩邊。

柯︰設監視器助治安 議員︰仍抓不到人

王浩表示，目前全台北市已建置一萬五四一六支警用監視器，但依刑大統計，二○一○年至今，北市仍有多達卅件重大刑案尚未破案，其中殺人案共有六件未破，「聽說你是每次都親自主持治安會報，但沒有用！」

柯文哲坦言，治安會報內從沒討論過，重大案件未偵破也沒列管。王浩指出，都說監視器是破案神器，但警察局都只說破案的，沒破案的都不講！

王浩︰中山、萬華監視器密度高 刑案仍多

王浩更表示，近十年間未破重大刑案數排名第一的中山分局與排名第三的萬華分局，其轄區內的監視器密度為全北市前五名高，顯見監視器數量多寡，不能作為警方是否能破案的藉口。

柯文哲表示，這應由警察局列管，以前從沒有做年度報表，這是漏洞。王浩要求市府應盡速偵破這些未偵破重大案件，柯文哲也允諾市府將會列管。

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