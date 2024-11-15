基隆公車癡漢用下體磨蹭2少女還摸進大腿內側 判8月

周姓男子搭公車以下體磨蹭2名少女臀部，還伸手摸進少女大腿內側被法院判刑8月徒刑，緩刑4年。（情境照）

2024/11/15 16:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕日本「公車癡漢」現身基隆！基隆市周姓男子今年1月間，搭乘公車時趁車上乘客擁擠，以下體磨蹭2名少女臀部、還把手伸進其中1名少女大腿內側，還好被害少女機警以手機拍到周男側臉，讓警方循線逮到周。基隆地院審理時，周男坦承犯行，且與被害人達成和解，法官依周犯強制猥褻罪2次，各判處6月徒刑，應執行8月徒刑，可易科罰金約台幣24萬元；緩刑4年。

判決書指出，周男今年1月2日下午4點多從基隆市仁二路二信循環站搭基隆市公車往大竿林方向，見車上少女小美（化名）年幼可欺，刻意移步並站立貼近小美身後，趁乘客陸續上車，車內人潮擁擠，公車晃動之際，以下體左右摩蹭小美臀部，小美驚覺有人在他身後不斷磨蹭，轉身發現周就站在他身後，周男反而變本加厲，伸手撫摸小美左大腿內側，見小美為了閃躲他，往側邊空位處挪動，又站到她身後，繼續以下體磨蹭小美臀部長達1分鐘之久。

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小美直到公車駛抵基隆火車站，部分乘客下車時移步至友人小芬（化名）身旁，周男見小美有小芬相陪，轉而猥褻另名少女小婷（化名），以相同手法，移步至小婷身後，趁車上乘客擁擠，車身晃動時，以下體磨蹭小婷臀部長達1至2分鐘之久。

小美、小婷返家後向父母訴苦遭周男猥褻經過後，在家長陪同下向警方報案，案經警方調閱行車監視器，調到周男上車影像，與小美以手機拍下周男猥褻小婷時的側面照1張，循線找到周男依強制猥褻罪嫌送辦。

基隆地方法院審理時，周男坦承上述犯行，法官認為，周男不思尊重他人身體自主權利，法治觀念淡薄，所為實屬不當，審酌他犯後坦承犯行，且與被害人父母達成和解，依犯強制猥褻罪2次，分別判處6月徒刑，合併應執行8月徒刑，可易科罰金24萬；緩刑4年，緩刑期間付保護管束。

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